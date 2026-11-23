

La propuesta reunirá a emprendedoras de la Comarca que exhibirán y comercializarán sus producciones en una jornada de entretenimiento, promoción del trabajo local y encuentro comunitario.

El Gobierno del Chubut, a través del programa Raíz Emprendedora, participará de una nueva edición del Bingo Encuentro en Lago Puelo, en una jornada pensada para el entretenimiento y el desarrollo económico local, uniendo a toda la comunidad de la Comarca en una gran celebración regional.

La cita tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el gimnasio municipal de Lago Puelo, a partir de las 17 horas. Durante el evento, las emprendedoras exhibirán y comercializarán sus producciones, visibilizando la gran diversidad, talento y calidad del trabajo regional dentro de esta destacada propuesta.

Esta participación es impulsada de manera coordinada por el Gobierno del Chubut, Lotería del Chubut y la Municipalidad de Lago Puelo, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento del sector emprendedor y el acompañamiento constante a las instituciones locales.

Además del paseo de compras y la muestra artesanal, el evento contará con espectáculos en vivo y distintas propuestas recreativas para toda la familia. El momento central de la jornada llegará con el tradicional Bingo Encuentro de Lotería del Chubut, coronando un sábado de fiesta para la comunidad.