“Raíz Emprendedora” llega a Lago Puelo para fortalecer proyectos de mujeres emprendedoras



El programa provincial “Raíz Emprendedora” llegará a Lago Puelo el próximo 25 de septiembre, con una jornada destinada a mujeres emprendedoras de la localidad y comunidades cercanas.

En el marco de la organización, la Dirección de Producción de la Municipalidad de Lago Puelo, a cargo de Janina Martínez, mantuvo reuniones de trabajo con Romina Millanao, directora general del CEPS; Micaela Ap Iwan, responsable de Producción de Eventos y Relaciones Institucionales de Raíz Emprendedora; Natalia Maidana, tutora de los cursos del CEPS; representantes de la feria Puelo Produce, y del área de la Mujer local, para ultimar detalles de la actividad.

La secretaria de Gobierno, Lic. Natalia Ravarotto, quien acompañó parte del encuentro, destacó la importancia de generar este tipo de espacios para las mujeres de la comunidad: “Es muy importante poder acercar herramientas y oportunidades a nuestras emprendedoras, acompañando sus proyectos y generando redes que les permitan seguir creciendo”.

La propuesta, impulsada por el Gobierno del Chubut en articulación con la Municipalidad de Lago Puelo, brindará herramientas vinculadas a capacitación, formalización, generación de redes y comercialización, con el objetivo de acompañar el crecimiento y fortalecimiento de los emprendimientos.

“Raíz Emprendedora” ya recorrió distintas localidades de la provincia y alcanzó a más de 2.500 mujeres, generando espacios de formación, intercambio y vinculación.

La jornada tendrá como punto de encuentro previsto el Área de Producción y contará con convocatoria abierta a emprendedoras de Lago Puelo y localidades cercanas.

Próximamente se difundirá la información sobre inscripciones, horarios y detalles de la actividad.

Desde la Municipalidad de Lago Puelo se continúa trabajando junto al Gobierno Provincial para acercar herramientas y oportunidades a quienes emprenden, generan trabajo y contribuyen al desarrollo de nuestra comunidad.