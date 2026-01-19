Provincia y Nación intensifican el operativo para combatir el incendio forestal en el Parque Los Alerces

El Gobierno de la Provincia, de manera articulada con la Administración de Parques y la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, intensifica el combate del incendio forestal detectado el pasado 9 de diciembre en el Lago Menéndez. El amplio operativo desplegado en la zona involucra a más de 260 personas y siete medios aéreos, distribuidos en seis sectores de difícil acceso.

De acuerdo a lo informado por el Comando Unificado, durante la jornada de este lunes se fortalecerán las tareas de intervención conjunta para sofocar el incendio denominado “Puerto Café” dentro del Parque Nacional Los Alerces.

Se precisó asimismo que, ante los aumentos de temperatura previstos para hoy lunes, se continuará con las tareas de monitoreo en los sectores prioritarios y se reforzará el operativo con medios aéreos, drones y brigadistas. Además, se helitransportará personal a la parte alta de la zona de Lago Rivadavia para trabajar dos focos secundarios que se originaron durante el domingo.

Operativo

Cabe mencionar que en la jornada de ayer domingo se continuaron con los trabajos mediante el uso de Línea de Agua. Según precisaron, en el sector Arrayanes – Mattos operaron dos helicópteros realizando lanzamientos sobre el frente de avance.

En tanto, el área Lago Rivadavia fue intervenida por dos grupos de trabajo, los cuales se organizaron en una cuadrilla helitransportada conformada por 11 combatientes abocados a tareas de contención. Una segunda cuadrilla, integrada por 91 combatientes, se trasladó a pie para trabajar sobre los focos que se encontraban a la altura del Cerro La Momia.

Según lo indicado en el último parte, la guardia nocturna de anoche estuvo conformada por guardaparques y tres unidades de Bomberos Voluntarios con Kit forestal, para realizar recorridas y control sobre las poblaciones.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut, dependiente de la Secretaría de Bosques, colabora junto a instituciones como la Agencia Federal de Emergencias, el Ejército Argentino, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Administración de Parques Nacionales, Bomberos Voluntarios, Vialidad Provincial y grupos de pobladores, prestadores y guías, entre otros.