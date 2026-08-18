Provincia y municipios fortalecieron la educación vial con actividades del Parque Temático “Lorenzo Rossi” por el Día del Niño

Las jornadas se desarrollaron en 28 de Julio, El Maitén, Esquel y Tecka.

Durante el fin de semana, las delegaciones de la Subsecretaría de Seguridad Vial del Gobierno del Chubut desarrollaron propuestas educativas y recreativas en distintas localidades, acercando herramientas de prevención y concientización a niños y familias en el marco del Día del Niño.

En 28 de Julio, el Parque Temático Vial “Lorenzo Rossi” formó parte de las actividades organizadas por el municipio. La jornada contó con la presencia del intendente Luka Jones y reunió a más de 130 niños de diferentes edades, quienes participaron de una propuesta que combinó recreación, aprendizaje y educación vial.

Los participantes recibieron su licencia de conducir simbólica, participaron de charlas de educación vial y recorrieron la pista utilizando los kartings, incorporando conocimientos relacionados con el respeto de las normas de tránsito, la prevención y la convivencia responsable en el espacio público.

Además, durante el fin de semana, las delegaciones de la Subsecretaría de Seguridad Vial llevaron adelante actividades en El Maitén, Esquel y Tecka, acompañando las propuestas impulsadas por los respectivos municipios. De esta manera, el Gobierno del Chubut amplió el alcance territorial de las acciones de educación y prevención vial, fortaleciendo el trabajo articulado con los gobiernos locales.

La presencia de los equipos provinciales en diferentes comunidades permite acercar las políticas públicas de seguridad vial a cada localidad, generando espacios de participación donde los contenidos preventivos son abordados de manera cercana, dinámica y adaptada a las diferentes edades.

La articulación entre el Gobierno del Chubut y los municipios constituye una herramienta fundamental para fortalecer las políticas de prevención, ya que permite trabajar de manera coordinada en cada territorio, acompañando las iniciativas locales y generando propuestas que respondan a las características y necesidades de las comunidades.

Respeto y cuidado por la vida

En este sentido, las actividades destinadas a niños buscan generar un impacto que trascienda cada jornada recreativa, promoviendo la incorporación temprana de hábitos seguros y responsables. A su vez, los más pequeños se convierten en agentes multiplicadores de conductas responsables, transmitiendo en sus hogares los conocimientos adquiridos y contribuyendo a fortalecer la conciencia vial de toda la comunidad.

De esta manera, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, el Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo el trabajo territorial y la articulación con los municipios, llevando propuestas de educación y prevención a distintos puntos de la provincia y consolidando una política que busca construir, desde la infancia, una cultura vial basada en la responsabilidad, el respeto y el cuidado de la vida.



