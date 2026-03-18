Provincia y municipio de Esquel realizarán controles para garantizar la inocuidad de productos pesqueros en Semana Santa

Se llevarán adelante inspecciones en comercios de la localidad cordillerana tales como pescaderías, restaurantes y rotiserías. Se busca garantizar que todos los productos distribuidos en el mercado local sean de origen certificado.

El Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Esquel programaron trabajos de control y fiscalización en establecimientos comerciales previo a Semana Santa, donde es habitual un aumento en el consumo de pescado.

La Secretaría de Pesca chubutense, a cargo de Diego Brandán, y el área municipal de Bromatología llevarán adelante inspecciones en comercios de la localidad cordillerana tales como pescaderías, restaurantes y rotiserías.

El director de Pesca Continental, Pablo Buono, explicó que el objetivo principal de estos operativos conjuntos con el municipio es asegurar la inocuidad alimentaria durante Semana Santa, fecha que suele registrar un incremento en el consumo de pescado.

Precisó que un equipo integrado por personal del organismo y de Bromatología hará los recorridos por pescaderías, rotiserías y restaurantes a efectos de verificar que todo producto pesquero cuente con certificación de origen.

Asimismo, el funcionario provincial dejó en claro que estos controles de trazabilidad son de carácter obligatorio para todos los establecimientos comerciales de la ciudad de cara a la proximidad de la celebración religiosa.

El objetivo primordial de los operativos es desalentar la comercialización de piezas provenientes de la pesca furtiva y proteger a los consumidores de alimentos sin control sanitario. Se busca garantizar que todos los productos distribuidos en el mercado local sean de origen certificado.

Presencia en espejos de agua

Por último, Buono confirmó que la Dirección de Pesca Continental del Chubut, en conjunto con Gendarmería Nacional Argentina, también llevará a cabo tareas de control y fiscalización para evitar la pesca furtiva en cursos de agua.

En ese marco, informó que el Gobierno Provincial y la fuerza de seguridad tendrán presencia en rutas de acceso a ríos y lagos de la cordillera, donde se pretende asegurar el cumplimiento del reglamento y el cuidado del recurso ictícola.

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