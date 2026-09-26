Provincia y el Sindicato de Petroleros Jerárquicos impulsan una nueva escuela tecnológica para Comodoro Rivadavia

El Gobernador recorrió el nuevo establecimiento educativo de Comodoro Rivadavia que abrirá sus puertas durante el Ciclo Lectivo 2027. La obra es impulsada por el Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, con acompañamiento pedagógico e institucional de la Provincia. “No estamos hablando de cuántos chicos van en cuántas aulas, sino de darles más y mejores herramientas”, afirmó.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió las instalaciones de la Escuela Tecnológica de la Patagonia Austral, ubicada en el barrio Presidente Ortiz de Comodoro Rivadavia, cuya apertura está prevista para el Ciclo Lectivo 2027.

El establecimiento, cuya construcción es llevada adelante por el Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, contará con nivel primario y secundario técnico, talleres especializados y herramientas de tecnología de última generación, entre ellas pantallas interactivas en todas sus aulas.

La iniciativa se desarrolla a partir de una articulación público-privada: el sindicato ejecuta la obra del edificio, mientras que el Gobierno del Chubut acompaña la planificación y el desarrollo de la propuesta formativa desde los planos pedagógico e institucional.

Acompañaron al mandatario el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar; el ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; los secretarios de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón, y de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; diputados provinciales, concejales y vecinos de la ciudad.

Herramientas para el futuro

Al momento de tomar la palabra Torres señaló que “Chubut es una provincia donde la educación simboliza muchas cosas, entre ellas la necesidad de reconstruir la confianza con desafíos presupuestarios, financieros y académicos” y remarcó que “hay una realidad tecnológica innegable, y es fundamental adaptarnos”.

“Después de haber atravesado una enorme crisis educativa en la provincia, hoy vemos que Chubut está entre las primeras cuatro de las Pruebas Aprender a nivel nacional”, sostuvo el Gobernador.

“Hoy podemos hacer acuerdos público-privados como este, entendiendo que así como cambia el mundo, también cambian la forma y los contenidos que les enseñamos a los más chicos. Ese es el desafío más grande: que todo lo vertiginoso y lo que genera incertidumbre se traduzca en herramientas como la Educación Financiera, la Programación y la Inteligencia Artificial”, detalló.

“Estoy convencido de que este establecimiento educativo va a marcar un antes y un después en la forma de educar a las futuras generaciones, porque no estamos hablando de cuántos chicos van en cuántas aulas, sino en darles más y mejores herramientas”, agregó.

Asimismo, Torres planteó que “salir de la coyuntura y pensar en las futuras generaciones es lo más importante que puede hacer un dirigente político y gremial” y valoró que el sindicato haya puesto a la educación entre los ejes de su gestión.

“Los chicos que ingresen el año que viene a este establecimiento van a tener muchas más herramientas para el futuro, para acceder a más y mejor trabajo y para poder quedarse y formar sus familias en la provincia”, concluyó.

Construir nuevos horizontes educativos

Por su parte, el ministro de Educación, José Luis Punta, destacó “la sinergia y el trabajo codo a codo” entre las partes involucradas, y aseguró que la iniciativa “va a ser un caso de éxito”.

“La idea de que juntos podemos trabajar en la educación es el mandato fundacional de la gestión de nuestro gobernador, y nos ha llevado a participar de este hermoso proyecto”, indicó.

Del sueño a la realidad

A su turno, el intendente Othar Macharashvili resaltó el crecimiento del proyecto y sostuvo que “este espacio nació de un pasivo y, entre todos, se convirtió en un activo: un establecimiento educativo para la formación de los jóvenes y niños del futuro”.

“Nos llena de orgullo ver cómo este sueño se transforma en una realidad”, afirmó.

Desafíos y trabajo conjunto

José Lludgar manifestó que el proyecto “fue un desafío” asumido con responsabilidad por la Comisión Directiva del gremio, y anticipó que en los próximos 90 días se equiparán los talleres de la escuela.

“Todo esto son recursos de los trabajadores, y la administración que lleva adelante nuestra comisión nos permite volcar ese esfuerzo en educación”, expresó.

La educación es el camino

Finalmente, la futura directora del establecimiento, Mara Lludgar, destacó que la Escuela Tecnológica de la Patagonia Austral “materializa un sueño” esperado por la comunidad de Comodoro Rivadavia.

Además, anticipó que el próximo lunes se habilitará la página web oficial para que las familias puedan conocer la propuesta e iniciar el proceso de inscripción. “La educación es el camino y todos debemos acompañar”, concluyó.

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