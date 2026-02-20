Provincia traspasa “La Hoya” a la órbita del Ministerio de Turismo y promueve la participación local en la toma de decisiones

Además comienza una preventa exclusiva de pases de esquí para la Temporada de Nieve 2026.

Por disposición del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el centro de esquí cordillerano dejará de depender del Ministerio de Producción y pasará al de Turismo y Áreas Protegidas, lo que apunta a fortalecer la participación de múltiples actores locales y agilizar la toma de decisiones en lo que atañe al desarrollo del complejo invernal.

El anuncio se llevó adelante este viernes al mediodía en el marco de una conferencia de prensa que reunió al ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, Diego Lapenna; al intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta; y a la presidenta de la Cámara de Turismo del Chubut, Griselda Boyraz.

“Podemos anunciar que en el transcurso de los próximos días se hará formal el traspaso de La Hoya del Ministerio de Producción al de Turismo”, destacó el funcionario chubutense, valorando que “la fiscalización, el control y las mesas de trabajo” sobre el Centro de Actividades de Montaña (CAM) funcionarán desde la ciudad de Esquel.

Subrayó que el gobernador Ignacio Torres firmará en breve el decreto correspondiente, dando así una respuesta concreta a un pedido de larga data del ámbito turístico. “Se está utilizando el sentido común”, enfatizó en declaraciones a la prensa y realzó la importancia de trabajar articuladamente Estado y privados.

Lapenna dijo, asimismo, que una vez oficializado el traspaso mencionado el siguiente paso será avanzar en reuniones de trabajo con todos aquellos actores interesados “en aportar ideas para mejorar” el centro de esquí cuya concesión está en manos de una empresa privada desde hace más de cinco años.

Preventa de pases

El titular de la cartera turística provincial aprovechó para anunciar que “a partir de la tarde de hoy viernes, y por plazo de treinta días, saldrá una preventa de pases. El valor será de 80 mil pesos y esto quiere decir que la empresa mantendrá el mismo precio del año pasado. También se agrega un flexipass de cinco días a 400 mil pesos”.

Rescató, en ese contexto, que tanto el Gobierno de la Provincia como el municipio y los privados no aguardan de brazos cruzados a que llegue el invierno, de lo contrario “en febrero ya pensamos en la temporada” donde el centro de esquí situado a pocos kilómetros de Esquel es uno de los atractivos principales.

“Vamos a trabajar codo a codo la Provincia del Chubut, los municipios, el privado y la concesión, haciendo las fiscalizaciones y controles necesarios. Lo que consideremos que el centro de esquí requiere, lo vamos a realizar. Esto no depende de una parte sino de todos los actores”, añadió el ministro de Turismo.

Mayor participación

Por su parte, el intendente Taccetta valoró la decisión de traspasar “La Hoya” a la órbita del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, entendiendo que de esta manera se habilita una nueva etapa con mayor participación de la Municipalidad de Esquel y los prestadores en la toma de decisiones.

“Ahora hay que trabajar de forma conjunta, escuchando al concesionario y que, al mismo tiempo, se escuche al municipio, a las cámaras y a los clubes usuarios del complejo invernal. Esto es para el fortalecimiento del destino. El turismo es parte de una política pública y apuntamos a su crecimiento”, amplió.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Turismo remarcó el hecho de anticiparse varios meses al inicio del invierno y planificar acciones concretas. “Tenemos que trabajar mancomunadamente con la Provincia y el municipio que apuestan al turismo. Hay que aprovechar y generar cosas hacia adelante”, completó Boyraz.



