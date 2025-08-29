Provincia trabaja para estandarizar los procesos de Gestión Integral de Residuos en los establecimientos sanitarios

La iniciativa de la Secretaría de Salud se lleva adelante en los hospitales cabecera y tiene como finalidad lograr un manejo eficiente y responsable de los residuos peligrosos, a fin de evitar los riesgos ambientales y de Seguridad e Higiene que pueden implicar.

En el marco de una estrategia que busca promover la adecuada gestión de los residuos en los establecimientos sanitarios (RES) de la provincia, el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Salud, se encuentra desarrollando una agenda de trabajo que tiene como objetivo estandarizar los procesos operativos para el manejo eficiente y responsable de los residuos peligrosos, como son los biopatogénicos y los de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La iniciativa de la cartera sanitaria provincial es relevante a fin de evitar los riesgos ambientales y de Seguridad e Higiene que pueden implicar estos residuos. En esa línea, se realizó recientemente una reunión de trabajo en el Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn, de la que participaron la directora de la institución, Mariana Suárez Lloyd; la directora provincial de Registro Sectorial, Bienes Reales e Intendencia, Carla Roveta; la integrante de la Dirección Provincial Una Salud, Mariana Bellini; la integrante de la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente, Daniela Carmona; y otras integrantes del equipo de salud local involucradas en esos procesos.

Acciones para optimizar la gestión de residuos

En dicha reunión, se acordó avanzar en acciones puntuales dentro de la localidad de Puerto Madryn para optimizar la estandarización de la gestión de los residuos hospitalarios peligrosos, entre las que se encuentran la coordinación con otros organismos, la capacitación continua del personal y la administración eficiente de los recursos ya existentes.

Es importante destacar que esta iniciativa se viene implementando en los demás Hospitales cabecera de Chubut, los cuales también vienen desplegando acciones en esta línea, entre las que se destacan la coordinación con organismos municipales para el reciclado de materiales, la capacitación y la conformación de una red que favorezca el trabajo coordinado entre el personal que lleva adelante estas tareas.

Además, la iniciativa de la Secretaría de Salud provincial se lleva adelante junto con el Gobierno Nacional e incluye la implementación de diversas herramientas en los hospitales: la herramienta para la autoevaluación de las buenas prácticas para la mejora de la calidad, dentro del Plan Argentino Integrado de Servicios de Salud (PAISS), y lo relativo al cumplimiento de la Salvaguarda Ambiental, que se encuentra dentro del programa de Evaluación de los Sistemas Sociales y Ambientales (ESSA).