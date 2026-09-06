Provincia reunió a equipos de la Comarca Andina para fortalecer el abordaje de situaciones de violencia de género

Representantes de distintas localidades participaron en El Hoyo de una jornada de capacitación y articulación destinada a reforzar las herramientas institucionales para el acompañamiento integral.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante en El Hoyo una jornada de formación sobre “Abordajes de situaciones de violencia de género y herramientas de acompañamiento integral”.

La actividad fue impulsada por la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Géneros, y reunió a equipos de El Hoyo, Cushamen, Gualjaina, Cholila, Epuyén, El Maitén, Lago Puelo y Esquel.

También participaron integrantes de las Comisarías de la Mujer, de los Servicios de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes y de distintas áreas locales que intervienen ante situaciones de violencia por motivos de género.

Red territorial

Durante el encuentro se brindaron herramientas para fortalecer las capacidades de los equipos, mejorar el acompañamiento integral y consolidar los mecanismos de articulación institucional frente a situaciones complejas.

La jornada permitió, además, compartir experiencias y criterios de intervención, avanzar en la construcción de respuestas coordinadas y fortalecer la red territorial encargada de acompañar y proteger a las personas que atraviesan situaciones de violencia de género.



