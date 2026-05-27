Provincia reinauguró la histórica “Escuela Redonda” de 28 de Julio tras una importante obra de recuperación integral

El edificio histórico, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 10 y destinado a las prácticas agropecuarias de la Escuela N° 773, fue reacondicionado integralmente para fortalecer la formación técnica y productiva de los estudiantes. La intervención provincial incluyó mejoras integrales en infraestructura y equipamiento, consolidando un espacio clave para la educación técnica y agropecuaria de 28 de Julio.

Con la presencia de autoridades provinciales, municipales, directivos, docentes y comunidad educativa, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Educación llevó adelante el acto inaugural de las obras de reacondicionamiento y puesta en valor de la histórica “Escuela Redonda” de la localidad de 28 de Julio, un edificio que forma parte del predio de prácticas agropecuarias de la Escuela N° 773.

El acto fue encabezado por el ministro de Educación, José Luis Punta, acompañado por el subsecretario de Planeamiento y Políticas Educativas, Martín Larmeu; el intendente de 28 de Julio, Luka Jones; el director de la Escuela N° 773, Alejandro Soler; además de autoridades educativas provinciales, equipos docentes y estudiantes.

Un espacio histórico recuperado para la formación educativa

Durante la ceremonia se realizó la lectura de la memoria descriptiva de la obra y una reseña histórica del establecimiento, considerado un espacio emblemático para la comunidad local. Asimismo, se entregaron reconocimientos a las primeras maestras de la institución: Elsa Electra Oroquieta, Lina Fernández y Graciela Lubik, en homenaje a su trayectoria y aporte a la educación de la localidad.

Las tareas ejecutadas contemplaron el reacondicionamiento general y la puesta en valor del edificio histórico, incorporando mejoras en climatización mediante la instalación de calefactores, un termotanque en el sector de cocina y tres equipos split frío/calor destinados al área de prácticas.

En este marco, el Ministerio de Educación formalizó además la afectación exclusiva del predio ubicado en la Chacra 338 C, Ruta Provincial N° 10, a la Escuela Secundaria N° 773, garantizando así el uso integral del espacio para el desarrollo de actividades pedagógicas y prácticas agropecuarias de la institución secundaria.

En su discurso, el ministro de Educación, José Luis Punta, señaló que la inauguración “marca una nueva etapa para la escuela secundaria, que hoy finalmente puede reconocer este espacio como propio”, destacando además la importancia de que la institución pueda consolidar su funcionamiento en un edificio destinado específicamente a sus actividades formativas y productivas.

“Hoy vemos una obra renovada, preparada para ser aprovechada por los estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa, con enormes posibilidades para seguir fortaleciendo las prácticas agropecuarias y generar nuevas oportunidades de aprendizaje”, expresó el funcionario.

Asimismo, Punta remarcó que “esta recuperación representa una oportunidad única para seguir construyendo escuela, ampliando proyectos y consolidando un camino de crecimiento para la educación técnica y agropecuaria de la localidad”

Por su parte, el intendente Luka Jones destacó que “la remodelación representa mucho más que una mejora edilicia; expresa la decisión del Gobierno Provincial de continuar impulsando la producción y acompañando a los jóvenes de la localidad. 28 de Julio siempre fue un pueblo con identidad productiva, marcado por el esfuerzo y el empuje para hacer que las cosas sucedan”.

Asimismo, el jefe comunal remarcó la importancia de la intervención realizada, “que demandó una inversión cercana a los 900 millones de pesos”, y agradeció al gobernador Ignacio “Nacho” Torres y al ministro de Educación, José Luis Punta, “por el compromiso puesto en una institución que forma parte de la historia y la identidad de nuestra comunidad”.

Organización y fortalecimiento del servicio educativo

La medida administrativa, establecida mediante resolución ministerial, permite optimizar la organización institucional y fortalecer las condiciones de funcionamiento del establecimiento, favoreciendo una utilización eficiente de los recursos del Estado y asegurando mejores condiciones para el desarrollo de las propuestas formativas.

Tras las palabras de las autoridades presentes, se realizó el tradicional corte de cinta y el posterior recorrido por las renovadas instalaciones, donde la comunidad educativa pudo conocer las mejoras ejecutadas y los nuevos espacios puestos en funcionamiento.

Desde el Ministerio de Educación se destacó que la recuperación de este edificio histórico representa una inversión significativa en infraestructura escolar y reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con el fortalecimiento de la educación técnica y agropecuaria en todo el territorio chubutense.

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