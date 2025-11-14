Provincia refuerza su presencia territorial dando respuestas a adjudicatarios de viviendas en la Comarca Andina



El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) atenderá a vecinos en la localidad de Lago Puelo el lunes, martes y miércoles de la semana que viene.



En la continuidad de la política implementada por el gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, centrada en brindar respuestas a los chubutenses en todo el territorio, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) estará presente desde el próximo lunes 17 de noviembre en Lago Puelo con el objetivo de atender a vecinos y adjudicatarios de esa localidad y la zona.



Con el objetivo de acercar los servicios del Estado a la comunidad, el organismo provincial brindará atención hasta el miércoles 19 de noviembre en el Concejo Deliberante, ubicado en ruta 16 s/nº de 9 a 16.30 horas.



Para esta ocasión, los adjudicatarios podrán realizar todo tipo de trámites como por ejemplo actualizar datos personales y brindar información sobre cancelaciones, además de efectuar consultas sobre estado de deuda o gestiones sobre cancelación de cuotas de vivienda, entre otros.



Más cerca de los vecinos



La atención de manera presencial por parte del IPV, está en línea con la decisión política del gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, de acercar los organismos a las distintas localidades como Epuyén, El Hoyo, El Maitén y Lago Puelo y así poder simplificar y agilizar trámites, como también brindar asesoramiento habitacional de manera directa a los vecinos.



En este sentido, desde el Instituto Provincial de la Vivienda que preside Guillermo Espada James, se destacó la importancia de acercar los servicios del Estado a todas las localidades de la provincia, trabajando en conjunto con los municipios.



En este caso, el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Lago Puelo acompañan esta iniciativa que busca garantizar el derecho a la vivienda y fortalecer el vínculo entre los adjudicatarios y el organismo.

