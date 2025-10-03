NO TE PIERDAS:
Home / Chubut / Provincia recuerda que ya se encuentra habilitado el período de solicitud de vacantes para el Nivel Secundario 2026

Provincia recuerda que ya se encuentra habilitado el período de solicitud de vacantes para el Nivel Secundario 2026

El trámite se realiza a través de la plataforma digital DINO, al WhatsApp (280) 460-3466. Los resultados se publicarán el 3 de noviembre.

El Ministerio de Educación del Chubut comunica que ya se encuentra abierto el período de solicitud de vacantes para el ingreso a primer año del Nivel Secundario en el Ciclo Lectivo 2026. Las familias podrán completar el trámite de manera virtual hasta el 20 de octubre, a través del sistema DINO, comunicándose al WhatsApp (280) 460-3466.

Las familias deben registrar la escuela de preferencia y cargar la documentación requerida, como el DNI del estudiante y del adulto responsable. El sistema validará los datos de manera automática y permite realizar inscripciones para más de un estudiante por familia.

Resultados y comunicación oficial

Cabe mencionar que la solicitud de vacante no asegura la asignación automática, ya que cada caso será evaluado según los criterios establecidos y la disponibilidad en las instituciones. Los resultados del proceso estarán publicados a partir del 3 de noviembre de 2025 en los canales oficiales del Ministerio y de las escuelas.

Con esta medida, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres reafirma su compromiso con un sistema educativo público, inclusivo y transparente, que garantice el acceso equitativo al Nivel Secundario para todos los estudiantes de la provincia.

© Copyright 2025, Derechos Reservados | Diseñado por Carlos Mir