Provincia recordó medidas sanitarias simples y efectivas para prevenir las enfermedades respiratorias

La Secretaría de Salud precisó que para reducir el riesgo de contagio, ante la presencia de síntomas de infección respiratoria, es necesario quedarse en casa hasta que los mismos mejoren, a menos que se deba acudir a un Hospital o Centro de Salud. En ese caso se recomienda el uso de barbijo. También es clave evitar el contacto con los grupos de riesgo.



El Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Salud provincial, destacó que la comunidad dispone de una serie de medidas simples y efectivas para prevenir las enfermedades respiratorias, teniendo en cuenta que durante la época invernal aumenta la circulación de virus que pueden provocarlas.



En ese marco, a su vez, precisó las medidas a tener en cuenta para evitar contagios, los principales síntomas que se pueden presentar, tanto en adultos como en niños, y la importancia de completar el Calendario de Vacunación.



Medidas preventivas



Desde la Secretaría de Salud se informó sobre ciertas medidas a cumplir, simples y efectivas, para la prevención de las enfermedades respiratorias, entre ellas: lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón; ventilar los ambientes de manera regular; al toser o estornudar, cubrirse con el pliegue del codo; mantener la lactancia materna en niños menores de 2 años; desechar los pañuelos descartables después de usarlos; y no compartir el mate, vasos ni cubiertos.



Asimismo, se debe evitar el contacto con personas dentro de los grupos de riesgo (menores de 2 años, personas gestantes, mayores de 65 años e inmunocomprometidos) al menos durante cinco días desde la aparición de algún síntoma de infección respiratoria, como así también evitar asistir a lugares con gran concurrencia de personas (eventos, transporte público, lugares de trabajo), y no automedicarse.



Síntomas



Si se presenta fiebre alta (38° C o más), dolor de cabeza, decaimiento, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, malestar general (en niños también pueden presentarse náuseas, vómitos y diarrea), lo esencial es quedarse en la casa hasta que mejoren los síntomas. A menos que se tenga que acudir a un Hospital o Centro de Salud, en particular si hay dificultad para respirar, dolor en el pecho y/o empeoramiento de síntomas. En ese caso se aconseja usar un barbijo correctamente, cubriendo nariz y boca.



Calendario de Vacunación



En este contexto, también se recomendó mantener los esquemas de vacunación completos, especialmente lo que tiene que ver con la vacuna antigripal y la vacuna contra el neumococo en las poblaciones destinatarias, la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en personas gestantes, y los refuerzos de COVID-19.