Provincia recordó a las embarazadas la importancia de vacunarse para proteger a sus bebés de la Bronquiolitis y la Neumonía

La Secretaría de Salud solicitó a quienes se encuentren en el octavo mes de embarazo se sumen a la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio, que se extenderá hasta el próximo 31 de agosto. La vacuna es gratuita, no precisa indicación médica y se aplica en todos los vacunatorios de la provincia.



Un total de 2.030 embarazadas de la provincia que se encontraban entre las semanas 32 y 36 de gestación, es decir, en el octavo mes de embarazo, se aplicaron en lo que va de este años 2025 la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que permite proteger a los bebés, desde el nacimiento y hasta los 6 meses de vida, de infecciones como la Bronquiolitis y la Neumonía.



La información fue dada a conocer por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, recordando que la Campaña de Vacunación contra el VSR se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.



En ese marco también se recordó que la inmunización es gratuita, no precisa indicación médica y puede realizarse en los vacunatorios de las distintas localidades de la provincia.



Disminución de internaciones e infecciones



Al respecto, la referente provincial del Programa de Inmunizaciones, Daniela Carreras, explicó que “el virus sincicial respiratorio es el principal causante de las bronquiolitis en los lactantes, sobre todo en los niños pequeños, y tiene una gran repercusión en el sistema sanitario en la época invernal, cuando hay saturación de camas de pediatría y de neonatología por infecciones por este virus”.



“La vacuna contra este virus ha demostrado el año pasado una eficacia elevada para disminuir las internaciones graves por este motivo, así como las infecciones en niños y niñas ambulatorios”, indicó Carreras, quien también puso en valor los diversos estudios que se presentaron a nivel nacional avalando la efectividad de la vacuna contra el VSR.



En tal sentido, la referente de la Secretaría de Salud provincial solicitó que todas las personas gestantes que se encuentren en el octavo mes de embarazo aprovechen la oportunidad de sumarse a la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio, que se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.



Más información



El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es la principal causa de Bronquiolitis, Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en bebés menores de un año. La vacuna está indicada a todas las personas gestantes durante el octavo mes de embarazo (entre las semanas 32 y 36). De esta manera, los bebés quedan protegidos desde el nacimiento y hasta los 6 meses de vida.



Además, esta vacuna puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la vacuna Triple Bacteriana Acelular, la vacuna antigripal y la vacuna contra el Covid-19.



La actual campaña de vacunación contra el VSR es gratuita, no precisa indicación médica y comenzó el 2 de enero pasado en todos los vacunatorios de la provincia.

—