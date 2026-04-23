Provincia realizó encuentro de inclusión que reunió a personas mayores de distintas localidades

A través del Ministerio de Desarrollo Humano se llevó adelante en José de San Martín el primer Mate Encuentro del año 2026. Se trata de un espacio destinado a generar ámbitos de participación que contribuyan a una vida activa, digna y con protagonismo para las personas mayores.

Con una amplia participación de personas mayores de distintas localidades de la región, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante el primer Mate Encuentro del año 2026 en la localidad de José de San Martín, consolidando un espacio de encuentro, inclusión y fortalecimiento de vínculos comunitarios.

Del evento participaron delegaciones de personas mayores provenientes de Gobernador Costa, Aldea Las Pampas, Tecka, Río Pico y José de San Martín, quienes compartieron una jornada recreativa, cultural y social, reafirmando el valor del encuentro y la participación activa en la comunidad.

Una de las características destacadas de esta edición fue la presencia de estudiantes de 4º y 5º año, quienes se sumaron a las actividades generando un valioso espacio intergeneracional, donde se promovió el diálogo, el respeto y el intercambio de experiencias entre generaciones, fortaleciendo el tejido social y comunitario.

La actividad contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani; el intendente local, Rubén Calpanchay; la secretaria general de la Gobernación, Macarena Acuipil, junto a su equipo de trabajo; y el director general de Personas Mayores de la provincia, Jorge Etchepareborda; quienes acompañaron a los participantes durante toda la jornada.

Espacios de encuentro e inclusión

Durante el encuentro, la ministra de Desarrollo Humano expresó que «es una alegría enorme compartir esta tarde con ustedes en José de San Martín», y agregó que «para el gobernador Ignacio Torres generar espacios de encuentro, inclusión y compartir son una prioridad».

Además la funcionaria provincial agradeció «al intendente ya su equipo por ayudarnos a que esto sea posible».

El Mate Encuentro es una propuesta impulsada por el Gobierno del Chubut que tiene como objetivo promover la participación social, el desarrollo cultural y la integración de las personas mayores en todo el territorio provincial.

Se trata de un espacio que se basa en el valor simbólico del compañero como expresión de amistad, hospitalidad y encuentro, fomentando la construcción de vínculos, la identidad cultural y el envejecimiento activo.

A través de estas jornadas se busca fortalecer la inclusión social, rescatar las expresiones artísticas y culturales de cada comunidad y generar ámbitos de participación que contribuyan a una vida activa, digna y con protagonismo para las personas mayores.

Telemedicina y chatbot DINO

En el marco de la jornada, personal del sistema de salud y del área de tecnología presentó a los asistentes los avances tecnológicos que se vienen implementando en la provincia, destacándose la utilización del chatbot “DINO” como herramienta de orientación y acompañamiento a la comunidad, así como el desarrollo y fortalecimiento de la Telemedicina en cada localidad.

Estas innovaciones permiten acercar servicios de salud, mejorar el acceso a la atención médica y reducir las distancias geográficas, y acercarse con trámites diarios, especialmente en zonas rurales, garantizando una atención más ágil, equitativa y de calidad para toda la población.