Provincia realizará una capacitación sobre Enfermería Rural y Comunitaria

Comenzará el 29 de septiembre y está destinada a enfermeros y estudiantes de Enfermería. La modalidad será sincrónica y ya están abiertas las inscripciones.

Con el fin de jerarquizar el sistema público de salud, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud y de los Hospitales Rurales de Gaiman y Dolavon, realizará una capacitación sobre Enfermería Rural y Comunitaria.

La propuesta de capacitación continua se llevará a cabo desde el 29 de septiembre hasta el 3 de noviembre, y está dirigida a enfermos y estudiantes de Enfermería de la provincia.

Se efectuará bajo la modalidad virtual sincrónica, con una clase semanal, y ya se encuentra habilitada la inscripción de forma online.

Abordaje integral

La propuesta, impulsada por los Hospitales de Gaiman y Dolavon, busca fortalecer conocimientos y herramientas para el abordaje integral de la salud en contextos rurales y comunitarios.

Las clases serán dictadas por destacados especialistas y referentes del sistema sanitario público, y se abordarán diferentes temáticas como el trabajo en equipo con Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno (TCST), y la importancia de establecer redes interinstitucionales para gestión de cuidados de la salud; Salud mental del personal de salud (estrés), abordaje, redes de contención; y Actualización en Trastornos por uso de sustancias Psicoactivas.

Asimismo, los Aspectos Legales e Incumbencias de Enfermería en Ruralidad; Importancia de la utilización de Historia de Salud Integrada (HSI); Registros de Enfermería; Enfermería Rural: múltiples roles, un mismo compromiso con el cuidado; Cuidar hasta el final: una mirada paliativa desde enfermería; Atención, cuidados y tratamientos de heridas, actualizaciones y realidad de la ruralidad.

Inscripción

Los interesados en formar parte de la capacitación deberán inscribirse previamente ingresando al siguiente enlace https://forms.gle/92LFLp3G1AbKD5jv8

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