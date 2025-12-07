Provincia realizará nuevas jornadas de Verificación Técnica Vehicular en la cordillera

Serán el 11 y 12 de diciembre y están orientadas a transportistas de pasajeros y de carga que circulen dentro de la provincia. Las verificaciones se realizarán en Lago Puelo y Esquel, con turnos que deberán solicitarse previamente a través de DINO (dino.gob.ar).



El Ministerio de Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, informa que los días jueves 11 de diciembre en Lago Puelo, en el Taller Municipal, y viernes 12 de diciembre en la ciudad de Esquel, en las instalaciones de la empresa Jacobsen, se llevarán a cabo jornadas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria para el transporte de pasajeros y de carga.



Se trata de un control que es requisito indispensable para circular dentro del territorio provincial y tiene como objetivo garantizar que las unidades cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para la correcta prestación del servicio.



Las empresas y transportistas interesados deberán solicitar turno previo a través del asistente virtual DINO, disponible en la web dino.gob.ar.



De esta manera, la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres continúa fortaleciendo los controles en todo el territorio para garantizar la seguridad de las y los usuarios y mejorar la calidad del servicio de transporte.

—