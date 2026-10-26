Provincia realizará junto a Nación un Foro Comunitario sobre Prevención del Suicidio en Esquel

Además, se desarrollarán capacitaciones y talleres destinados a los equipos de salud de toda la provincia, y a las Mesas Intersectoriales.

El Gobierno del Chubut, a través de Secretaría de Salud, y en conjunto con referentes del Ministerio de Salud de la Nación, desarrollará en Esquel un Foro Comunitario sobre Prevención del Suicidio.

En el marco del Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio, la Dirección Provincial de Salud Mental y Adicciones, a cargo de la psiquiatra Marta Rodríguez, concretará diferentes propuestas que incluyen talleres y capacitaciones para los equipos de salud de toda la zona, y referentes e integrantes de las Mesas Intersectoriales.

El Foro Comunitario, denominado “Del estigma al cuidado”, se realizará el miércoles 28 a las 17 horas en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche, ubicado en 9 de Julio 825. Se trata de una propuesta en la que se abordará la prevención del suicidio junto a destacados especialistas de Nación, en un lugar de encuentro, intercambio de experiencias, y diálogo donde se podrán efectuar distintas consultas.

El objetivo es ofrecer un espacio de acompañamiento, asesoramiento y también informativo sobre las líneas de atención en salud mental con las que cuenta la Comarca, Provincia y Nación.

Los interesados en ser parte del foro comunitario deberán inscribirse previamente ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/ f12raqpy9XhwEyzh8

Equipos de salud y mesas intersectoriales

Las actividades incluyen una capacitación de modalidad híbrida, destinada a equipos de salud, que se realizará el jueves 29 a las 8.30 hs en el auditorio del Hospital Zonal de Esquel. La propuesta se enmarca en el fortalecimiento de la Red Provincial de Salud Mental.

El tema principal a tratar será la Notificación Obligatoria de Intentos de Suicidio, y la formación estará destinada a directores, directores médicos asociados, jefes de servicios y equipos de salud mental, equipos de Epidemiología del Nivel Central y Hospitales de toda la provincia, administrativos y agentes que participen del proceso de carga de la notificación obligatoria.

En ese contexto, es importante mencionar que, Chubut se destaca a nivel nacional en el trabajo que se realiza referido a las notificaciones, generando datos e información precisa, que luego permiten fortalecer políticas públicas basadas en la prevención.

Por otra parte, a las 11 horas, también en el auditorio del Hospital de la ciudad cordillerana, se efectuará un taller participativo sobre intervenciones de las redes sociocomunitarias en la problemática del suicidio, que está dirigido a miembros de distintas organizaciones que trabajan con la temática, y a los integrantes y referentes de las Mesas Intersectoriales de Esquel y la región.



