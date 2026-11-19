

La propuesta, que se llevará a cabo este viernes 20 en el auditorio de la Legislatura, reunirá a destacados especialistas nacionales, y a equipos de salud de toda la provincia.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizará este viernes 20 en Rawson las II Jornadas Provinciales de Calidad y Seguridad Sanitaria.

Bajo el lema “Cuidar en equipo”, la propuesta se desarrollará de 8 a 14 horas en el auditorio de la Honorable Legislatura Provincial. El acto de apertura, con presencia de autoridades, está previsto para las 9 horas.

Las jornadas están destinadas a los Comités de Calidad y Seguridad, equipos de salud de hospitales, del Primer Nivel de Atención y Nivel Central, Red Provincial de Calidad y Seguridad, y autoridades y alumnos de carreras de salud.

Formarán parte de la actividad destacados disertantes nacionales y provinciales, referentes en la temática, quienes se encargarán de coordinar las diferentes exposiciones.

En ese marco, estarán presentes del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), los doctores Adolfo Rubinstein y Vilma Irazola; de Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES), los doctores Norberto Furfaro y María Emilia Secco; y de la Universidad ISALUD, los doctores Fabián Vitolo y Carlos Díaz.

Disertaciones

Durante las Jornadas, que se efectuarán de forma presencial y virtual a través de una transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Legislatura, se realizarán exposiciones y mesas de trabajo sobre ciencias de la implementación aplicada a las estrategias de calidad y seguridad del paciente, indicadores PICAM, Ley Nicolás, y experiencias de Calidad y Seguridad en Hospitales de Chubut.

Por otra parte, se desarrollará una clase presencial de la Diplomatura en Ciencias de la Implementación, a cargo de los doctores Rubisntein e Irazola, y un taller para autoridades hospitalarias y comités de Calidad y seguridad del paciente a cargo de los doctores, Diaz y Vitolo.

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