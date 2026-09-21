Provincia realiza en Trevelin el 1º Encuentro Provincial de Escuelas Agrotécnicas

A través del Ministerio de Educación, el evento se llevará adelante el 28 y 29 de septiembre, reuniendo a equipos directivos, docentes y estudiantes de distintos puntos de la provincia. El objetivo es compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto en el marco de la Educación Técnico Profesional.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación realizará el 1º Encuentro Provincial de Escuelas Agrotécnicas, una propuesta que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre en la localidad de Trevelin y que permitirá generar un espacio de intercambio entre las instituciones que integran esta modalidad de la Educación Técnico Profesional vinculada al sector agropecuario.

Durante las dos jornadas se desarrollarán distintas instancias de trabajo destinadas a equipos directivos, docentes y estudiantes, con el propósito de abordar experiencias y buenas prácticas que se llevan adelante en las escuelas, así como también problemáticas y desafíos comunes.

El encuentro contempla, además, espacios para visibilizar los proyectos, producciones y capacidades que desarrollan las instituciones en sus comunidades. A partir de este intercambio, se buscará avanzar en acuerdos y criterios comunes que contribuyan a fortalecer las propuestas de enseñanza y el trabajo articulado entre las escuelas agrotécnicas de la provincia. Estas propuestas estarán abiertas al público desde las 14.30 horas, durante el primer día.

Educación, territorio y producción

Las escuelas agrotécnicas cumplen un papel significativo en las comunidades donde se encuentran insertas, no sólo por la formación técnica que brindan a los estudiantes, sino también por su vinculación con los contextos socioproductivos de cada región.

En este sentido, las instituciones desarrollan proyectos productivos, generan conocimientos y articulan sus propuestas educativas con las características y necesidades de los distintos territorios de Chubut. El encuentro permitirá poner en valor ese trabajo y favorecer el reconocimiento de las particularidades y aportes de cada escuela.

El 1º Encuentro Provincial de Escuelas Agrotécnicas se plantea así como una instancia de participación, intercambio y construcción colectiva, orientada a fortalecer la identidad de estas instituciones y a proyectar líneas de trabajo conjunto para la Educación Técnico Profesional en el ámbito agropecuario a nivel provincial.

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