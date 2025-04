Provincia puso en marcha el programa «Incluir Trabajo» para fomentar la inclusión laboral

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres firmó el decreto de creación de la iniciativa que busca fortalecer las políticas de empleo inclusivo, generando herramientas concretas para que sectores vulnerables puedan acceder a mejores condiciones laborales e integración social.



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó recientemente el Decreto N° 231/25, mediante el cual crea el programa «Incluir Trabajo», una iniciativa destinada a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social en el mercado de trabajo mediante capacitaciones, asesoramiento, acompañamiento y sensibilización empresarial.



Desde la Secretaría de Trabajo de la provincia, autoridad de aplicación y área responsable de la ejecución del programa, se destacó que la medida apunta a articular acciones con asociaciones civiles, empresas locales y organizaciones no gubernamentales, como asociaciones de padres y fundaciones, con el fin de generar oportunidades laborales efectivas y sostenibles.



Así la cartera que a nivel provincial conduce el secretario Nicolás Zárate, tendrá facultades para firmar acuerdos y convenios con organismos públicos y privados a fin de difundir, promover, fiscalizar y supervisar las actividades previstas.



«Con ‘Incluir Trabajo’ estamos dando un paso fundamental para garantizar que todas las personas tengan acceso a una oportunidad laboral real. No se trata solo de capacitación, sino de generar conciencia y compromiso en el sector empresarial para que la inclusión sea efectiva y sostenible», dijo el funcionario provincial al destacar la decisión política de poner en marcha el programa por parte del gobernador Ignacio «Nacho» Torres.



Zárate también resaltó que la generación de mano de obra calificada es clave para atraer nuevas inversiones e indicó que «desde la Secretaría de Trabajo estamos impulsando un cambio estructural en las políticas de empleo. Queremos que las empresas confíen en la capacidad de estos trabajadores y los incorporen en sus plantillas. La inclusión laboral no es solo una responsabilidad social, sino una oportunidad para fortalecer la economía regional», afirmó.



Detalles



El programa Incluir Trabajo contará con un aporte económico específico destinado al pago de honorarios de capacitadores, así como a la adquisición de bienes, insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades formativas.



De acuerdo a la normativa, publicada en el Boletín Oficial, el financiamiento para el programa no podrá exceder el equivalente a tres módulos, según el valor regulado por el artículo 118 de la Ley II N° 76.



Finalmente desde la Secretaría de Trabajo se remarcó que este programa laboral está dirigido a promover la inserción laboral de personas con discapacidad, con el objetivo de crear oportunidades de empleo digno y sostenible.



Además se subrayó que este programa trabaja en conjunto con instituciones especializadas en la atención y formación de personas con discapacidad, buscando su integración en el mercado laboral.