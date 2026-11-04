Provincia promueve acciones integrales contra la problemática del suicidio

Esquel fue sede de dos jornadas de trabajo desarrolladas junto a referentes del Ministerio de Salud de la Nación. La agenda comprendió reuniones intersectoriales, instancias de formación y la elaboración de estrategias de prevención.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante en la ciudad de Esquel una agenda enfocada en el Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio. En articulación con referentes de la cartera sanitaria nacional, se coordinaron distintas actividades que contemplaron el Foro Comunitario “Del Estigma al cuidado”, instancias de formación y el encuentro de las mesas intersectoriales.

La directora Provincial de Salud Mental y Adicciones, Marta Rodríguez, sostuvo que el balance de esta doble jornada fue positivo, al tiempo que destacó el compromiso y la predisposición de todos aquellos que participaron en el Foro, las capacitaciones, talleres y en las mesas.

La funcionaria chubutense explicó que la agenda en la localidad cordillerana se coordinó junto al equipo técnico de Nación a cargo del Programa de Prevención del Suicidio, integrado por los profesionales Bárbara Alter, Martín Cagide y Luciana Chinchilla.

Foro abierto

El Foro Comunitario “Del Estigma al cuidado”, realizado en un hotel céntrico de la ciudad, congregó a vecinos y representantes de distintas instituciones que abordan la temática de manera activa.

“Esa instancia abierta permitió escuchar a vecinos de la comunidad que contaron situaciones y experiencias cotidianas relacionadas con el acceso a la salud mental. Esto es importante para pensar estrategias y acciones a partir de esas necesidades expuestas”, destacó Rodríguez.

El Foro Comunitario contó además con la participación del personal de Policía, juntas vecinales, voluntarios, docentes, equipos de Enfermería, y centros de salud, entre otros. “Tuvimos un auditorio muy amplio que posibilitó conocer la realidad partiendo de diferentes miradas”, señaló la directora Provincial de Salud Mental y Adicciones.

Capacitación en Salud Mental

Rodríguez indicó, asimismo, que el cronograma de actividades continuó con una capacitación de modalidad híbrida, destinada a equipos de salud y encuadrada en el fortalecimiento de la Red Provincial de Salud Mental.

El tema principal a tratar fue la Notificación Obligatoria de Intentos de Suicidio. Además de los presentes en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Hospital Zonal de Esquel, hubo personal de toda la provincia conectado a través de la plataforma online.

La Provincia del Chubut se destaca a nivel nacional en el trabajo que se realiza referido a las notificaciones, generando datos e información precisa, que luego permiten fortalecer políticas públicas basadas en la prevención.

Redes sociocomunitarias

La agenda concluyó de la mano de un taller sobre intervenciones de las redes sociocomunitarias en la problemática del suicidio, dirigido a organizaciones que trabajan con la temática, y a los integrantes de las mesas intersectoriales de Esquel y la región.

“Contamos con la presencia de las mesas locales y de la región, además de la de Comodoro Rivadavia. La intención es fortalecer estos espacios y promover la colaboración entre mesas permitiendo que cada una crezca”, concluyó la directora Provincial de Salud Mental y Adicciones.

—