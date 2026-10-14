Provincia promocionó a “La Trochita” en la Feria Internacional de Turismo



Viejo Expreso Patagónico estuvo presente en el evento que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se concretaron reuniones y se avanzó en gestiones con el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), la Subsecretaría de Turismo de la Nación y la Comisión Nacional de Monumentos.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción, promocionó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) al Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”. Con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas provincial, se dio a conocer el programa de salidas de la temporada primaveral 2026, incorporando cascos de realidad virtual que permitieron conocer las estaciones del viejo tren a vapor.

La presencia del Viejo Expreso Patagónico en la FIT, la fiera de turismo más importante de Latinoamérica, respondió a un esquema de promoción y posicionamiento que impulsa la gestión provincial de Ignacio “Nacho” Torres, despertando gran interés entre los visitantes.

“La Trochita” es un atractivo turístico reconocido a nivel internacional y cuenta con dos estaciones operativas en la región cordillerana, una en Esquel y la otra en la localidad de El Maitén. donde hay programadas más de 40 salidas en octubre.

Reuniones con autoridades nacionales y provinciales

En el marco del evento, se mantuvieron reuniones con los representantes de la Comisión de Monumentos, dado que el tren es un monumento histórico, y con las gerencias de otros trenes turísticos de Argentina para avanzar, en conjunto, en gestiones con la Secretaría de Cultura de la Nación e INPROTUR.

Se concretó una agenda de trabajo común, presentando la iniciativa ante autoridades nacionales con el objetivo de consolidar la demanda de trenes turísticos en el país. Participaron Yanina Sanpedro y Libia Cambra, por “La Trochita”; Sebastián Vidal, presidente del Tren a las Nubes (Salta); Darío Dukart, gerente operativo del Tren Patagónico (Río Negro); Carol Da Rosa, gerente general del Tren Ecológico de la Selva (Misiones); Ángel Brisighelli y Claudio Alejandro de Sousa Bispo, director y gerente general del Tren del Fin del Mundo (Tierra del Fuego); Daniel Vilches, de Metrotranvía – Sociedad de Transporte de Mendoza (Mendoza); y Juan Cabrera, presidente del Tren Solar de la Quebrada (Jujuy).

En representación de Nación, estuvieron Ana Inés García Allievi, secretaria ejecutiva del INPROTUR; Pablo Cagnoni, director nacional de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo de la Nación; y Florencia Yanina Azzaro, coordinadora de Marketing, Promoción Digital y Contenidos.

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