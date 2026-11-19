Provincia presentó su política integral de Primera Infancia en un encuentro federal organizado por UNICEF y RIL

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, compartió la experiencia del Plan Provincial “Chubut Crece” impulsado para garantizar el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 4 años. La secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil, también estuvo invitada en representación de la Provincia.

El Gobierno del Chubut participó del Encuentro Federal de Primera Infancia, organizado por UNICEF, en el marco de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), y la Red de Innovación Local (RIL), que reunió a referentes de distintas jurisdicciones para intercambiar experiencias y estrategias vinculadas al fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la Primera Infancia.

En representación del Gobierno provincial fueron convocadas la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; y la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; en consonancia con el abordaje transversal e intersectorial que promueve la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres en materia de Primera Infancia.

La ministra Papaiani integró el panel “El rol de las provincias: Innovación y articulación para fortalecer las políticas integrales de primera infancia”, junto a representantes de las provincias de Salta y Entre Ríos, donde presentó los principales lineamientos del Plan Provincial “Chubut Crece” y los desafíos de construir una política integral de cuidados en un territorio caracterizado por su extensión geográfica y sus diversas realidades sociales.

Durante su exposición, Papaiani destacó que, por decisión política del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, la Primera Infancia se convirtió en una prioridad transversal de la gestión provincial, avanzando desde intervenciones aisladas hacia un modelo de trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado y los gobiernos locales.

Una política provincial construida desde el territorio

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el cambio en la lógica de intervención que propone “Chubut Crece”, a partir del reconocimiento de que cada comunidad tiene necesidades, recursos y características particulares.

“No creemos en soluciones únicas para realidades diferentes. Nuestro desafío es construir políticas públicas que lleguen a cada rincón de la provincia, acompañando a los municipios y garantizando que las distancias geográficas no se conviertan en desigualdades de oportunidades”, expresó Papaiani.

La ministra explicó que el plan provincial promueve la corresponsabilidad entre las áreas de Desarrollo Humano, Salud, Educación, Gobierno e Infraestructura, articulando recursos y capacidades para garantizar una atención integral durante los primeros años de vida.

En ese sentido, señaló que la estrategia contempla acciones vinculadas con los controles de salud, la nutrición, el acompañamiento a las familias, la estimulación temprana, el acceso a la educación, la prevención de situaciones de violencia y la protección integral de derechos.

Los Centros de Desarrollo Infantil como espacios estratégicos

Otro de los aspectos destacados durante la exposición fue el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y de los espacios comunitarios de cuidado, considerados fundamentales para acercar las políticas públicas a las familias.

En ese marco, Papaiani presentó los lineamientos del Plan Provincial de Fortalecimiento 2026-2030, que contempla mejoras en infraestructura, equipamiento, calidad de atención y capacitación de los equipos de trabajo.

La propuesta busca que los CDI trasciendan su función tradicional de cuidado y se consoliden como espacios de referencia comunitaria, donde confluyan las políticas de salud, educación, nutrición, acompañamiento familiar y protección de derechos.

“Queremos que cada Centro de Desarrollo Infantil sea mucho más que un espacio de cuidado. Aspiramos a que sea una verdadera puerta de entrada a un sistema integral de derechos, donde las familias encuentren acompañamiento y respuestas concretas del Estado”, sostuvo la funcionaria.

La Primera Infancia como una decisión de futuro

Durante el encuentro también se compartieron datos del diagnóstico territorial que sustenta la planificación provincial. Según el Censo Nacional 2022, Chubut cuenta con 36.129 niños de entre 0 y 4 años, de los cuales el 78,4% se concentra en los Departamentos Escalante, Rawson y Biedma.

Esta distribución permitió poner en evidencia la necesidad de diseñar estrategias diferenciadas que fortalezcan los servicios en los centros urbanos y, al mismo tiempo, garanticen el acceso a derechos en las localidades más pequeñas y alejadas.

Papaiani remarcó que uno de los principales desafíos de la gestión es garantizar un piso común de derechos en toda la provincia, respetando las particularidades de cada comunidad y fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales.

Asimismo, puso en valor la importancia de generar espacios de intercambio entre provincias y municipios, que permitan compartir experiencias, identificar desafíos comunes y construir mejores herramientas para el diseño e implementación de políticas públicas.

Finalmente, la ministra reafirmó el compromiso del Gobierno del Chubut con el sostenimiento de políticas de largo plazo, basadas en la planificación, la articulación institucional y el acompañamiento permanente a los municipios.

“La Primera Infancia, como sostiene siempre el gobernador Torres, no puede depender del lugar donde nace un niño ni de los recursos con los que cuenta su familia. Esa es una responsabilidad que debemos asumir como Estado. Porque invertir en Primera Infancia no es solamente atender las necesidades del presente, es decidir hoy qué provincia queremos construir para el futuro”, concluyó Papaiani.

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