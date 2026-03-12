Provincia presentó la Evaluación Ambiental Estratégica para planificar el desarrollo turístico del Golfo Nuevo

El estudio comenzó en enero y tendrá una duración estimada de 10 meses. Permitirá generar herramientas técnicas para organizar el desarrollo de las actividades turísticas acuáticas y subacuáticas, contemplando la conservación ambiental con el crecimiento del sector.

Con una conferencia de prensa y la participación de las cámaras y asociaciones del sector turístico de la región, el Gobierno del Chubut presentó la Evaluación Ambiental Estratégica de las Actividades Turísticas Náuticas y Subacuáticas del Golfo Nuevo, que permitirá ordenar el crecimiento del turismo en esta zona de alto valor ambiental y establecer reglas claras para su desarrollo.

El lanzamiento se realizó este miércoles en Sala de Situación de Casa de Gobierno, en Rawson, y fue encabezado por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna; con la participación de los intendentes de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; y de Puerto Pirámides, Jorge Perversi; además de autoridades provinciales, representantes del sector turístico y organismos vinculados a la actividad.

El estudio, que ya comenzó en el mes de enero, es financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), coordinado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Tendrá una duración estimada de 10 meses y permitirá generar herramientas técnicas para organizar el desarrollo de las actividades turísticas acuáticas y subacuáticas en el Golfo Nuevo, contemplando la conservación ambiental con el crecimiento del sector.

Participaron de la conferencia además el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; las subsecretarias de Turismo, Magalí Volpi, y de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo. Además de los secretarios de Turismo de Puerto Madryn, Pablo Tedesco; y de Puerto Pirámides, Marcela Fernández.

Mientras que por el sector privado, acompañaron los presidentes de la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas y Fauna Marina, Carlos Bottazzi; de la Asociación de Agencias de Viaje de Península Valdés (AAVyTPV), Santiago Sussanich; de la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL) y vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) de Chubut, Pamela Liberati; de la Asociación de Operadoras de Buceo Puerto Madryn, Carolina Larracochea; de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), Santiago Arnoldi y el representante de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), Leandro Bruzzo; y de Puerto Pirámides, Ignacio Agulleiro de la Asociación de Operadoras de Buceo y German Spitz, Asociación de Guías Ballenero.

Planificación para ordenar el crecimiento turístico

Durante la presentación, el ministro Diego Lapenna remarcó que “la Evaluación Ambiental Estratégica ya está sucediendo en la región turística más importante que tiene nuestra provincia, un lugar que tuvo un crecimiento demográfico único en el país, por lo que resultaba necesario ordenar las actividades turísticas náuticas y subacuáticas mediante planificación anticipada, criterios ambientales y previsibilidad para el sector”.

El proceso permitirá definir qué actividades turísticas pueden autorizarse, en qué sectores del Golfo podrán desarrollarse y bajo qué condiciones operativas y ambientales, estableciendo límites y lineamientos claros para su implementación.

“El Golfo Nuevo constituye una región de gran valor ambiental, con reconocimientos internacionales como Patrimonio Mundial, Sitio Ramsar y Reserva de Biósfera”, agregó Lapenna. “Es por eso que estudios como estos no solo nos permiten ordenar lo que ya tenemos, sino que sobre todo, vamos a poder planificar el desarrollo junto al sector privado”, sostuvo.

En este marco, el estudio incluirá un diagnóstico de las actividades actuales y potenciales, análisis ambientales y socioeconómicos, mapas de sensibilidad del área y la elaboración de distintos escenarios de desarrollo.

Trabajo conjunto con municipios, científicos y el sector turístico

La Evaluación Ambiental Estratégica cuenta con la participación de los municipios de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, además de guardafaunas, organismos científicos y 36 empresas de servicios turísticos vinculadas al avistaje de ballenas, excursiones náuticas, buceo y kayak.

Entre los principales resultados esperados se encuentran la zonificación del Golfo Nuevo, la definición de criterios técnicos para autorizar o rechazar actividades turísticas, la generación de reglas claras para el sector y el fortalecimiento de las herramientas de control y monitoreo.

De esta manera, la iniciativa busca consolidar una planificación integral que permita compatibilizar la conservación ambiental, el desarrollo turístico y la generación de empleo, fortaleciendo el rol del Estado provincial en la organización del territorio.

—