Provincia presentó el proyecto para transformar “La Calera” de Trelew en un polo gastronómico y productivo

Tras la demolición de las estructuras que representaban un riesgo para la comunidad, el Gobierno del Chubut proyecta la construcción de un espacio destinado a impulsar la economía social mediante una feria gastronómica y productiva, junto con sectores recreativos, deportivos y de esparcimiento, bajo criterios de seguridad y control urbano.

En el marco de la intervención integral para la recuperación y puesta en valor del predio históricamente conocido como “La Calera”, en Trelew, el Gobierno del Chubut desarrollará un proyecto para transformar ese espacio en un polo gastronómico y productivo, acompañado por nuevos sectores recreativos y deportivos, bajo criterios de seguridad, monitoreo y control urbano.

La propuesta urbanística fue presentada ante vecinos del sector por el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola, junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino. La iniciativa, impulsada por la Provincia tras la reciente demolición de las estructuras que representaban un riesgo, busca recuperar un espacio degradado y devolverle su función social como punto de encuentro para la comunidad.

Una vez licitada, la obra tendrá un plazo de ejecución de un año.

Un espacio que volverá a ser de los vecinos

Al respecto, Tórtola destacó que la obra “no solamente beneficiará a los vecinos del barrio Corradi, sino también a los de los sectores aledaños”, y precisó que “se trata de un espacio que durante muchos años fue generador de empleo y producción, pero que con el paso del tiempo quedó abandonado y terminó convirtiéndose en un sector inseguro para los vecinos”.

Sobre este punto, el funcionario puso en relieve que “desde la Provincia hicimos un trabajo legal extenso, porque hablamos de un lugar privado. Incluso conversamos con los herederos de la calera abandonada y finalmente coordinamos el trabajo que hoy llevamos adelante de manera ordenada, sin inconvenientes para los vecinos”.

En ese sentido, Tórtola aseguró que “el objetivo principal es devolverle el espacio a los vecinos, revirtiendo los procesos de deterioro e inseguridad mediante un diseño participativo, multifuncional y seguro, en sintonía con las necesidades de la comunidad”.

Espacio de gastronomía, producción y deportes

Por su parte, la arquitecta a cargo del proyecto, Silvana Carretoni, explicó que “el proyecto está organizado en tres grandes sectores: por un lado, el vinculado a la seguridad, con una subcomisaría ubicada en el sector más alto; en la parte baja se construirá un playón deportivo y un sector de juegos infantiles seguro”.

“También habrá un circuito de salud con puntos de hidratación, espacios para la práctica deportiva y la recreación, además de sectores de descanso y áreas destinadas a las infancias”, agregó.

“Otro de los sectores contará con baños públicos, una feria y un circuito gastronómico”, detalló.

Drástica reducción de la inseguridad en la zona

Por su parte, la presidenta de la Asociación Vecinal del barrio Corradi, Camila Sepúlveda, expresó que el proyecto “es un gran avance y algo que esperábamos como vecinos desde hace muchos años”, y recordó que “la problemática central en la zona de La Calera era la inseguridad. Siempre teníamos que llamar a la Policía, pero desde que fue demolida, nunca más tuvimos que volver a alertar”.

“El proyecto se ve muy lindo, porque la calera abandonada trajo muchos problemas a nuestro barrio, con momentos muy angustiantes. Por eso vemos esta iniciativa como algo muy positivo, con espacios pensados para los niños y las personas mayores”, resaltó la vecinalista.

Ejes programáticos

El proyecto se estructura sobre tres ejes principales. El primero está vinculado a la seguridad y el control urbano, como respuesta a una demanda histórica de los vecinos y con el objetivo de garantizar el uso familiar del predio. Para ello, se proyecta la construcción de un Foco de Seguridad ubicado estratégicamente para fortalecer la vigilancia y el control del sector.

El segundo eje contempla un área abierta destinada al esparcimiento de distintas franjas etarias, denominada Sector Recreativo, Deportivo y de Ocio, que incluirá playones deportivos, circuitos de salud, zonas de juegos infantiles y espacios de descanso.

Por último, la iniciativa prevé la creación de un Polo Gastronómico y Productivo Local para impulsar la economía social mediante una feria gastronómica y de emprendedores. El espacio contará con la infraestructura necesaria, incluyendo una batería de baños públicos accesibles, garantizando la comodidad de los visitantes y el correcto funcionamiento bromatológico de los puestos.

La recuperación integral de este sector estratégico permitirá poner en valor un espacio que durante años permaneció degradado, transformándolo en un nuevo punto de encuentro para la comunidad y en un polo de desarrollo productivo, recreativo y de integración urbana para Trelew.

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