Provincia planteó reunirse con los municipios por la adhesión a la Ley de Tolerancia Cero al volante

“Si bien somos muy respetuosos de las autonomías municipales, es necesaria la adhesión a la norma vigente y faltan muchos municipios”, indicó el subsecretario de Seguridad Vial.

El subsecretario de Seguridad Vial de Chubut, Pablo González, se manifestó dispuesto a concurrir a cada convocatoria que realicen los municipios para dialogar respecto de la adhesión a la ley de Tolerancia Cero, destacando que la norma tiene como objetivo reducir la probabilidad de ocurrencia de siniestros viales como resultado del consumo de alcohol y/o estupefacientes.

“El Gobernador Mariano Arcioni y el Ministro de Seguridad Miguel Castro nos ha dio instrucciones para estar atentos para colaborar con cada uno de los municipios; y para ello, creo que lo que podemos hacer es sentarnos a dialogar cada vez que surja este tema en el orden municipal”, detallando, además, que “la adhesión a la norma es una realidad” en Rawson, Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, y Esquel, durante la entrevista brindada en los estudios de Canal 7 de la capital provincial.

Asimismo, el Subsecretario argumentó que “así como los intendentes y concejales están pensando en el bienestar de su gente, también nosotros partimos de esa base. Entonces, es bueno que nos juntemos para dialogar y ver cuál es el punto intermedio entre las posturas, que se nos convoque para poder transmitir nuestra mirada, porque muchas veces se llega a conclusiones que no son del todo ciertas”, y prosiguió: “Entiendo que uno puede tener una idea para un lado o para otro de lo que se necesita, y eso está bien porque de este modo se construye, en este diálogo, en una mesa donde estén sentados aquellos actores que –constantemente-trabajan en estos temas”.

“Si bien somos muy respetuosos de las autonomías municipales, es necesaria la adhesión a la norma vigente y faltan muchos municipios.”, cerró el funcionario.



Construcción ciudadana

En otro tramo, González señaló que “desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial ponemos el énfasis en el tema de la construcción ciudadana, porque entendemos que la alcoholemia es uno es una de las faltas más graves en la conducción, porque puede ser potencialmente fatal. Y cuando decimos que es un problema de la construcción ciudadana nos basamos en el concepto del respeto por el otro, entender que la vía pública es un lugar que compartimos”.

Seguidamente, reconoció que “el control en sí mismo no es lo más importante, solo viene a corregir un desvío ocurrido previamente, al momento que una persona decide beber y más tarde conducir un vehículo. El peligro no es solamente para uno sino para terceros, quienes –inclusive- ni siquiera tomaron alcohol, porque muchas veces pasó que en un hecho vial el mayor damnificado fue la persona que no ingirió alcohol”.

“Es parte de nuestro trabajo ganar esta toma de conciencia, y que entiendan que vamos a estar en el terreno para controlar -codo a codo-, con diferentes cuerpos de la Policía provincial. Lo que buscamos es.

Finalmente, González instó a los conductores “a cambiar y mejorar las conductas, tenemos que ser mejores ciudadanos, entender que podemos compartir el espacio público de una forma más empática. Que cuando una persona está en una reunión con amigos, o con su pareja, o con conocidos, con familiares, tome conciencia de no ingerir alcohol y luego conducir, y así evitar incidentes viales”.

—