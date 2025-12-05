Provincia lleva el Telebingo Chubutense a la 38° Edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina

Será el domingo 11 de enero y contará con el esperado show de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos. En esta oportunidad, Lotería del Chubut sorteará dos automóviles 0 kilómetro y más de 8 millones de pesos en premios.

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut, realizó la presentación oficial del Telebingo Chubutense que formará parte de la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina el domingo 11 de enero en El Hoyo.

El anuncio se realizó en el Salón de Reuniones de la Secretaría de Turismo de esa localidad cordillerana y fue encabezado por el presidente del IAS, Ramiro Ibarra; el intendente local, César Salamín y el presidente del Concejo Deliberante, Jonatan Christ; e incluyó la confirmación de un espectáculo musical de nivel nacional a cargo de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos, quienes se presentarán en vivo para toda la Comarca Andina y vecinos de diferentes provincias.

Pedido del gobernador Torres

El presidente del IAS, Ramiro Ibarra, destacó que “llegarán visitantes de toda la cordillera y de provincias vecinas, y esto es importante para la localidad porque impulsa la venta, el trabajo y los alquileres, en línea con el pedido del gobernador Ignacio Torres de generar actividad y oportunidades”.

Además, destacó que “residentes de la localidad, presentando su cartón y acreditando domicilio, tendrán el beneficio de acceder a diferentes y múltiples sorteos de electrodomésticos, bicicletas y dinero en efectivo que se realizarán durante el sábado”.

Por su parte, el intendente César Salamín agradeció a Lotería del Chubut y al Gobierno Provincial “por la posibilidad de ofrecer a la gente de la cordillera un espectáculo de calidad y un evento que fortalece la identidad regional”.

Premios

El juego insignia de Lotería se sorteará el domingo 11 de enero de 2026 en el Predio Polideportivo Municipal de El Hoyo, a partir de las 20 horas. En esta edición se pondrá en juego una premiación mixta, que incluye más de 8 millones de pesos entre las líneas y las primeras tres rondas, un auto 0 Km en la cuarta ronda y otro vehículo 0 Km por la bolilla 39.

Durante la conferencia de prensa indicaron que el cartón tradicional tendrá un valor de 15.000 pesos, permitiendo el acceso de una persona, y también se podrá acceder al “Cartón Promo” de 3×2 a 30.000 pesos, habilitando el acceso a tres personas. Por otra parte, quienes deseen ingresar solo al show y no cuenten con cartón podrán hacerlo abonando 20.000 pesos, mientras que el acceso para los niños será gratis.

—