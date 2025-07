Provincia lanzó una nueva convocatoria del programa «Fomentar Empleo Verde»

La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y busca generar empleo sustentable en toda la provincia protegiendo el ambiente.



El Gobierno del Chubut que conduce Ignacio «Nacho» Torres, a través de la Secretaría de Trabajo; y de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, lanzó una nueva convocatoria del programa «Fomentar Empleo Verde» con el objetivo de promover empleos sostenibles, fortalecer la economía local y proteger el ambiente.



La propuesta busca acompañar a comunas rurales, municipios, empresas y emprendimientos productivos que estén comprometidos con prácticas responsables, enfocadas en la economía circular y la producción sustentable. A través de este programa, se otorgarán aportes económicos no reintegrables, asistencia técnica y capacitación en temáticas ambientales clave.



«Fomentar Empleo Verde» representa una apuesta concreta por un futuro más próspero y sostenible para la provincia, alineando crecimiento económico con compromiso ambiental.



El programa impulsa la transición hacia modelos de producción y consumo responsables, promoviendo el uso eficiente de los recursos, la reducción de residuos y el desarrollo de iniciativas que generen empleo sin comprometer los ecosistemas.



Está dirigido a comunas rurales, municipios, empresas, emprendimientos productivos que desarrollen o estén en proceso de incorporar prácticas productivas con impacto ambiental positivo.



Detalles del programa



La propuesta brinda asistencia técnica para la formulación y ejecución de proyectos; capacitación en habilidades vinculadas al empleo verde y su impacto; además de líneas de financiamiento no reintegrables, a través de un sistema de evaluación y selección de proyectos.



Ejes temáticos



Los proyectos deben enmarcarse en al menos uno de los siguientes ejes:

1. Soberanía Alimentaria y Agroecología: Producción de alimentos sostenibles, con enfoque en la biodiversidad, la cultura local y prácticas como el compostaje, uso de bioinsumos, y producción local responsable.



2. Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Transformación de residuos en recursos, mediante reciclado, reutilización o recuperación con fines productivos. Nota: no se financiarán proyectos dedicados exclusivamente al acopio o clasificación para la venta.



3. Eficiencia Energética: Optimización del consumo energético mediante tecnologías eficientes, reducción de uso y mejora en los procesos productivos.



Bases y condiciones



Los interesados en postular sus proyectos pueden consultar las bases y condiciones en https://trabajo.chubut.gov. ar/convocatoria-2025-fomentar- empleo-verde/

—