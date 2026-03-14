Provincia lanza una certificación docente para la enseñanza de inglés en el Nivel Primario

La propuesta formativa, impulsada por el Ministerio de Educación, se desarrollará durante dos años en modalidad híbrida y se implementará en Institutos Superiores de Formación Docente de la provincia.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, aprobó la Certificación Docente Complementaria en Enseñanza de Lengua Extranjera Inglés para la Educación Primaria, una propuesta de formación destinada a fortalecer la enseñanza del idioma en el segundo ciclo del Nivel Primario del sistema educativo provincial.

La iniciativa surge a partir de un trabajo de relevamiento territorial y pedagógico realizado por la Dirección General de Educación Primaria y la Coordinación de Lenguas Extranjeras, que permitió identificar la necesidad de ampliar y consolidar la enseñanza del inglés en las escuelas primarias. En este marco, la propuesta busca acompañar las políticas educativas orientadas al fortalecimiento de la formación docente y al desarrollo de nuevas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.

Formación específica para docentes del Nivel Primario

La certificación está destinada a docentes que posean título de Profesor o Profesora de Educación Primaria y tiene como objetivo fortalecer las competencias lingüísticas, pedagógicas y didácticas necesarias para la enseñanza del idioma inglés en el contexto escolar.

El trayecto formativo tendrá una duración de dos años, con una carga horaria total de 1296 horas reloj, organizadas en cuatro cuatrimestres. Durante ese período, los docentes cursarán módulos que integran formación lingüística y didáctica específica, orientados al diseño e implementación de propuestas de enseñanza contextualizadas para el Nivel Primario.

Asimismo, la propuesta contempla el desarrollo progresivo de competencias comunicativas en lengua inglesa, con el propósito de que los docentes alcancen un nivel de desempeño adecuado para la enseñanza del idioma en el ámbito educativo.

Modalidad híbrida y sedes de cursado en la provincia

La certificación se desarrollará bajo modalidad híbrida, combinando instancias presenciales con actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas. Su implementación se realizará en articulación con los Institutos Superiores de Formación Docente de gestión pública de la provincia.

Las sedes previstas para el cursado serán los ISFD N° 801 de Trelew, ISFD N° 803 de Puerto Madryn, ISFD N° 807 de Comodoro Rivadavia, ISFD N° 809 de Esquel y ISFD N° 813 de Lago Puelo.

Cronograma y certificación

El período de preinscripción se extenderá desde el 16 hasta el 27 de marzo, mientras que el inicio de las actividades académicas está previsto entre el 13 y el 18 de abril, de acuerdo con la convocatoria que realizará cada instituto para la presentación de la documentación correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en la resolución ministerial que aprueba la propuesta, la certificación tendrá carácter de formación docente complementaria, habilitando exclusivamente para el desempeño en la enseñanza del idioma inglés en el nivel de Educación Primaria, en el marco de la normativa vigente para la designación docente.

Información

Para consultas o solicitud de información adicional sobre la certificación, los interesados podrán comunicarse con la Coordinación de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación a través del correo electrónico lenguasextranjeras@chubut.edu.ar

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación del Chubut continúa fortaleciendo las políticas de formación docente y ampliando las oportunidades de aprendizaje en lenguas extranjeras para los estudiantes de la provincia.

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