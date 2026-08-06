Provincia instaló nuevo generador eléctrico en el Hospital Zonal de Esquel

Se trata de un equipo de 340 kVA valuado en 90 millones de pesos que mejorará sustancialmente los servicios del nosocomio cabecera de la región cordillerana.

Siguiendo con las políticas de fortalecimiento del sistema de salud público provincial, el Gobierno del Chubut realizó, a través de la Secretaría de Salud, la instalación de un nuevo generador de energía que alimentará las instalaciones del Hospital Zonal de Esquel (HZE).

A lo largo de esta semana, el secretario de Salud, Sergio Wisky, cumplió una amplia agenda en la ciudad cordillerana, donde mantuvo reuniones de trabajo con personal de diferentes servicios del Hospital y, al mismo tiempo, supervisó la instalación del equipo que abastecerá de energía al edificio.

Al respecto, el funcionario provincial precisó que “se trata de un generador nuevo de 340 kVA de potencia valuado en unos 90 millones de pesos” aproximadamente y destacó que implicará una mejora sustancial para el nosocomio de Esquel, cabecera de la región.

“También vamos a avanzar con una segunda cobertura de emergencia mediante un pack de baterías por lugares”, manifestó el titular de la cartera sanitaria, agregando que “todo eso cambia la seguridad del sistema”, factor que consideró indispensable para prestar un servicio eficiente a la comunidad.

Reuniones

Por otro lado, Wisky participó de varias reuniones con personal y directivos del HZE, las cuales permitieron repasar la situación de cada área, identificar requerimientos puntuales y articular acciones a corto, mediano y largo plazo.

Reveló luego que, en estos días en la localidad cordillerana, mantuvo un diálogo enriquecedor y productivo con los equipos de Esterilización, Instrumentalización, Hemoterapia, enfermeros, anestesistas, obstetras, traumatólogos, ginecólogos y cirujanos, entre otros.

“También estuvimos con integrantes de la Asociación Cooperadora, que para nosotros representan un actor muy importante. Ellos están constantemente ayudando a los distintos servicios, aportando bastante”, explicó, realzando así el rol de una entidad que funciona con el acompañamiento de la comunidad.

Puso en valor el compromiso de todo el personal que conforma el Hospital, acotando que siempre es determinante observar voluntad. “Estamos trabajando en la constitución de un buen equipo directivo y viendo cómo reorganizar los servicios que hoy están sin jefaturas”, amplió.

El secretario de Salud provincial aseguró, a su vez, que “soy muy respetuoso del trabajo colaborativo: un sistema donde el enfermero aporta, el administrativo aporta, los técnicos aportan, los profesionales aportan, quienes llevan adelante las tareas de limpieza aportan”.

Infraestructura

Por último, Wisky ponderó que la Provincia seguirá trabajando en mejoras a nivel de infraestructura y anticipó que en lo inmediato se hará la renovación del techo en el sector donde funciona la internación de Cirugía y Clínica del HZE. Las tareas comenzarán en un par de semanas, cuando desciendan las precipitaciones, y contemplan un plan de acción para no resistir el servicio.

El funcionario provincial recalcó que, en paralelo, avanzan a buen ritmo los trabajos para la ampliación del Hospital, con las nuevas instalaciones que funcionarán en la intersección de las calles Roca y O´Higgins. La obra brindará mayor confort tanto para pacientes como para el personal de Salud.

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