Se trata de la interconexión subterránea de 33 kV entre las Estaciones Transformadoras El Coihue y Golondrinas, que dará más potencia y evitará cortes de luz a Lago Puelo y El Hoyo, con un tendido subterráneo de doble terna y respaldo ante fallas.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, inició la obra de la interconexión subterránea de 33 kV entre las Estaciones Transformadoras El Coihue y Golondrinas, uno de los trabajos más importantes para el sistema eléctrico de la Comarca Andina del Paralelo 42.

La interconexión reemplazará la línea aérea existente por dos ternas de cable subterráneo, lo que significa más potencia disponible en la Estación Transformadora Golondrinas y la reducción significativa de cortes de energía para los vecinos de Lago Puelo, El Hoyo y toda la zona.

Con el nuevo tendido enterrado y duplicado, si una de las ternas tiene un problema, la otra podrá seguir abasteciendo.

Kilómetros de cable subterráneo para un antes y un después

La obra incluye 27 kilómetros de cable subterráneo, que seguirán el recorrido actual hasta el arroyo Pedregoso y continuarán por la margen oeste de la Ruta Nacional 40 hasta el puente El Salamín y la ET Golondrinas.

También se ejecutará un ramal subterráneo de 13,2 kV de unos 6,5 kilómetros hacia El Hoyo, se reemplazará por completo la barra de 33 kV de la Estación Transformadora Golondrinas y se retirarán unos 15 kilómetros de la línea aérea.

El proyecto suma protección diferencial de cable, fibra óptica y equipos de localización de fallas, que permitirán detectar y resolver los inconvenientes de forma más rápida.

Al ir enterrado, el cable quedará protegido de las condiciones climáticas y de eventos como los incendios forestales, lo que además reduce riesgos en una zona de interfase forestal. De este modo, el suministro, del que dependen el bombeo de agua potable y las comunicaciones, podrá mantenerse en servicio ante una emergencia.

Con la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas desaparece la principal restricción para el crecimiento de la demanda eléctrica de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Las Golondrinas.

Esta obra forma parte del Plan de Ampliación del Abastecimiento Eléctrico a la Comarca Andina del Paralelo 42, que las provincias del Chubut y de Río Negro impulsan en forma conjunta.

En este contexto, la provincia del Chubut ya concluyó los trabajos a su cargo: la repotenciación de la Estación Transformadora El Coihue y la línea de 33 kV hacia la nueva Estación Transformadora Epuyén. Esta etapa final está a cargo de la provincia de Río Negro, con inspección conjunta de la Dirección General de Servicios Públicos del Chubut y aprobación ambiental de la autoridad competente de la Provincia.

Se trata de una intervención de interés regional que beneficiará a las poblaciones de ambos lados del límite interprovincial y generará mejores condiciones para el desarrollo comercial, productivo y turístico de la Comarca Andina.