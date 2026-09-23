Provincia incorporó 80 enfermeros al sistema sanitario público chubutense

El ingreso se dio en los últimos tres meses, a través de gestiones de la Secretaría de Salud para que estos profesionales pasen a formar parte de diferentes hospitales y centros de salud de todo el territorio chubutense. Desde el 1º de octubre se sumarán más enfermeros en los hospitales de Dolavon, Paso de Indios y Las Plumas.

Con el objetivo de jerarquizar el sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, incorporó en los últimos tres meses un total de 80 profesionales de enfermería en distintos hospitales y centros de salud de toda la provincia.

En ese marco, además, ya se encuentra avanzado el proceso de selección de nuevos enfermeros para los Hospitales Rurales de Dolavon, Paso de Indios y Las Plumas, que se incorporarán al sistema sanitario público desde el 1º de octubre.

Luego de la exitosa convocatoria pública efectuada en Lago Puelo, el Gobierno provincial reafirma el compromiso de jerarquizar y optimizar el sistema público de salud, con recurso humano calificado y distribuido estratégicamente en todo el territorio provincial.

Esta política de fortalecimiento del recurso humano en enfermería en hospitales y centros de salud contribuye a mejorar la accesibilidad, la calidad de atención y la capacidad de respuesta de los servicios de salud para toda la población chubutense.

Asimismo, desde la Secretaría de Salud se indicó que esta semana se culminará el proceso de evaluación y selección, con metodología teórica y práctica, en el marco de un estricto seguimiento con referentes de distintas áreas gubernamentales.



