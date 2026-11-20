

A través de una convocatoria pública se presentaron un total de 251 postulantes. Se realizó el proceso de evaluación y los profesionales seleccionados comenzarán a cumplir tareas en el establecimiento de salud a partir del 1º de diciembre.

En el marco del plan de jerarquización del sistema sanitario público; el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, incorporará desde el 1º de diciembre un total de seis enfermeros al Hospital Rural de El Hoyo.

Tras efectuarse la convocatoria pública, en la que se inscribieron un total de 251 postulantes, se concretó el proceso de evaluación y se seleccionaron a los nuevos profesionales que se sumarán al establecimiento cordillerano.

La Dirección Provincial de Enfermería, dependiente de la Secretaría de Salud, junto a referentes del Hospital de El Hoyo, lideró un comité especializado para elegir a los profesionales. En ese sentido, se efectuaron entrevistas e instancias de evaluación teórica y práctica.



Proceso de selección



A través de una convocatoria pública para la incorporación de personal de Enfermería al Hospital Rural de El Hoyo, se registraron un total de 251 inscriptos, y luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, fueron identificados 48 postulantes que reunían las condiciones necesarias para avanzar a la siguiente instancia.

Así, a la nueva etapa se presentaron 27 postulantes, de los cuales 20 cumplían con los requisitos establecidos para poder participar de la evaluación. La misma estuvo a cargo de un comité integrado por profesionales, entre ellos, el director Provincial de Enfermería, Horacio Alen; el jefe del Departamento de Desarrollo e Investigación de la Dirección Provincial de Enfermería, Daniel Diez Gómez; la directora de Enfermería del Hospital Zonal de Esquel; Virginia González y la jefa de Enfermería del Hospital Rural de El Hoyo, Mariana Dimetri.

En función de las evaluaciones realizadas y del orden de mérito establecido, el comité seleccionó seis profesionales de Enfermería para su incorporación al plantel del Hospital Rural de El Hoyo, desde el 1º de diciembre.

Reunión de equipos de la Comarca



Con el fin de reforzar el trabajo coordinado que se viene llevando adelante, la Dirección Provincial de Enfermería se reunió con equipos de conducción de la Comarca Andina. En ese marco, se mantuvo un encuentro con jefes y referentes de Enfermería de distintos establecimientos de salud de la zona cordillerana para fortalecer la gestión, promover el intercambio de experiencias y avanzar en estrategias de mejora para el desarrollo de la profesión en la provincia.

Participaron representantes de los hospitales de Lago Puelo, Epuyén, El Maitén, El Hoyo, Esquel y Cholila, quienes compartieron experiencias, analizaron necesidades y abordaron diferentes temáticas vinculadas a la conducción, organización y fortalecimiento de los equipos de enfermería.