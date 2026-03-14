Provincia impulsa una ley para prohibir el uso de celulares en centros de detención y erradicar las “oficinas remotas” del delito en las cárceles

Al respecto, el titular del Ejecutivo chubutense confirmó que la iniciativa será elevada a la Legislatura el próximo lunes y explicó que establecerá un esquema de comunicaciones controladas entre los reclusos y sus familiares en cárceles, alcaidías y comisarías, restringiendo de manera absoluta la utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos en dichos espacios. La normativa también contempla el bloqueo de señales dentro de los centros de detención y un estricto control por parte de la autoridad de aplicación. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, aseguró Torres.

En el marco de la política de seguridad impulsada en todo el territorio provincial, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presentó este sábado el proyecto de ley que será elevado a la Legislatura para fortalecer las restricciones al uso de teléfonos celulares y dispositivos de comunicación en los centros de detención.

La iniciativa fue anunciada en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz; y la diputada provincial y autora del proyecto, María Andrea Aguilera.

Según lo anticipado por el titular del Ejecutivo, el proyecto será enviado a la Legislatura el próximo lunes con el objetivo de avanzar en su análisis en las respectivas comisiones y su posterior tratamiento en el recinto.

Erradicar las “oficinas remotas” del delito

Torres se refirió a las distintas metodologías empleadas por delincuentes para cometer estafas digitales, las cuales, según explicó, “impactan especialmente en los sectores más vulnerables y crecieron de manera exponencial, principalmente desde la pandemia”.

En ese sentido, señaló que “es importante dimensionar que el sistema penitenciario implica un costo fiscal que sostienen todos los contribuyentes de la provincia, y muchas veces detrás de estas estafas hay organizaciones que operan desde contextos de encierro utilizando teléfonos celulares de manera clandestina”.

“Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”, expresó el mandatario.

Asimismo, aclaró que la iniciativa “no busca incomunicar a los presos, sino ordenar y controlar las comunicaciones”.

“Van a poder seguir contactándose con sus familiares, con sus defensores y con las autoridades correspondientes, pero mediante sistemas institucionales y controlados, no a través de celulares que hoy muchas veces terminan siendo herramientas para cometer delitos”, explicó.

Torres advirtió además que las estadísticas sobre este tipo de estafas “muestran un crecimiento sostenido”, y remarcó que “muchos casos ni siquiera se denuncian por vergüenza o desconocimiento, por lo que la dimensión real del problema es aún mayor”.

“Tenemos la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a las estafas digitales que se organizan desde las cárceles”, concluyó.

Estafas digitales en contextos de encierro

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia”.

En ese sentido recordó que la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad “establece claramente la prohibición del uso de dispositivos en contextos de encierro”, pero explicó que esa restricción se flexibilizó en su momento debido a las condiciones extraordinarias generadas por la emergencia sanitaria.

“Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”, explicó.

Según indicó el funcionario, la urgencia de avanzar con esta normativa está vinculada con el aumento de los casos de estafas virtuales y con la creciente cantidad de víctimas que se registran en todo el país.

Terminar con la “permisividad” heredada de la pandemia

En comunicación remota durante la presentación del proyecto, el vicegobernador Gustavo Menna destacó que se trata de “una iniciativa muy trascendente, que apunta a atacar de raíz una problemática que incluye extorsiones, estafas y secuestros virtuales”.

“Muchos reclusos aprovecharon la situación excepcional que se dio durante la pandemia para acceder a dispositivos que hoy son utilizados para delinquir desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, señaló.

Menna remarcó además que “si bien existe una normativa general que restringe el uso de estos dispositivos, también hubo interpretaciones diversas que en algunos casos terminaron favoreciendo la continuidad de estas prácticas”.

“Esta iniciativa viene a establecer reglas claras, prohibiendo el uso de cualquier dispositivo que permita la reiteración de estos delitos que provocan daños patrimoniales y personales”, expresó.

Entornos digitales seguros

Por su parte, la diputada provincial y autora del proyecto, María Andrea Aguilera, sostuvo que “no pueden seguir ocurriendo este tipo de delitos coordinados desde las cárceles”.

“Lo que buscamos es prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para las personas privadas de la libertad, garantizando al mismo tiempo que las comunicaciones se realicen en condiciones seguras”, explicó.

La legisladora detalló que la normativa prevé que las comunicaciones “se realicen en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales que permitan el contacto con familiares, defensores y autoridades”.

Aguilera destacó además que la iniciativa se inscribe dentro de una política más amplia impulsada por el Gobierno Provincial para fortalecer la seguridad en entornos digitales.

En ese marco recordó que “Chubut fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes” y señaló que también se avanza en distintos ámbitos en el uso responsable de dispositivos tecnológicos.

“Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”, concluyó.

Características de la ley

El proyecto establece la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”.

De manera simultánea, dispone la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantice el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.

La normativa tendrá vigencia en todos los establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y en cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia del Chubut.

También alcanzará a aquellas personas privadas de libertad alojadas en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial emanada de jueces o tribunales de la provincia.

En caso de detectarse la tenencia de este tipo de dispositivos, se procederá a su inmediato decomiso, labrándose el acta correspondiente con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Cuando existan indicios de la comisión de un delito, se dará inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.

Asimismo, la iniciativa establece medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los establecimientos de detención, configurando esta tarea como una obligación permanente de las autoridades responsables.

Las terminales institucionales habilitadas para las comunicaciones deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz, quedando expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.

Las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, y se llevará además un registro de datos básicos de cada comunicación, incluyendo fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.

Finalmente, la ley contempla que la autoridad de aplicación pueda disponer la instalación de soluciones técnicas para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, incluyendo sistemas de inhibición o gestión controlada de señal.