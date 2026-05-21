Provincia impulsa la participación de empresas tecnológicas locales en el programa nacional «KIT 4.0»

La iniciativa ofrece a los proveedores de servicios tecnológicos de la provincia la posibilidad de acceder a un presupuesto federal de 9.000 millones de pesos, ampliando su alcance comercial más allá de los límites provinciales.

El Gobierno del Chubut informa que el Ministerio de Economía de Nación habilitó el formulario de solicitud para las empresas que deseen integrarse al Listado de Proveedores del Programa «Kit 4.0». Esta etapa es fundamental para que las tecnológicas de la provincia del Chubut queden registradas en el catálogo público que consultarán las PyMEs industriales de todo el país.

El Programa «Kit 4.0» ha sido lanzado con el objetivo de acelerar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas industriales en todo el país. Esta iniciativa busca implementar soluciones estandarizadas de Industria 4.0, permitiendo que las industrias adopten herramientas modernas de gestión y producción con un fuerte apoyo estatal.

Los Kits 4.0 son paquetes cerrados de soluciones tecnológicas que integran licencias de software, equipamiento (hardware), servicios de implementación y capacitación. Estos productos están diseñados para resolver necesidades específicas, desde la ciberseguridad y el monitoreo de producción hasta procesos avanzados como el mantenimiento predictivo mediante sensores IoT o la impresión 3D.

Para las empresas del sector IT de Chubut, el programa representa una ventana estratégica para posicionarse como Proveedores de Economía del Conocimiento (PEC) a nivel nacional.

Al integrar este listado, las firmas locales podrán acceder a un presupuesto federal de 9.000 millones de pesos, ampliando su alcance comercial más allá de los límites provinciales.

Una de las características más innovadoras del Kit 4.0 es que el proveedor tecnológico es el único beneficiario directo de los fondos estatales mediante el «Beneficio FONPEC». Bajo esta modalidad, el Estado no transfiere dinero a la PyME industrial, sino que acredita hasta el 50% del valor neto del kit directamente al proveedor a través del sistema de ARCA.

Este beneficio acreditado en el Sistema de Cuentas Tributarias permite a los proveedores tecnológicos cancelar obligaciones impositivas nacionales, tales como saldos o anticipos de IVA y Ganancias. De esta manera, el sector IT puede ofrecer soluciones competitivas con una cobertura estatal del 50% sin que esto afecte su margen de ganancia comercial.

Las empresas interesadas deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, entre los que se destacan poseer un Certificado MiPyME vigente y tener al menos seis meses de antigüedad en el rubro. Es importante señalar que el programa está dirigido a personas jurídicas, quedando excluidos los contribuyentes inscriptos como monotributistas.

Finalmente, el proceso de inscripción y gestión es totalmente digital a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Se invita a todas las empresas tecnológicas de la provincia a registrarse en el Listado Público de Proveedores para comenzar a emitir presupuestos y aprovechar esta herramienta de reactivación económica para el sector del conocimiento.

Más información en: https://www.argentina.gob.ar/formularios/solicitud-de-inscripcion-al-listado-de-proveedores-kit-40

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