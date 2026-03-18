Provincia impulsa en la Cordillera jornadas de Revisión Técnica Obligatoria para transporte de carga y pasajeros

Los encuentros se desarrollarán durante el mes de abril en Lago Puelo y Esquel. Los interesados ​​deberán solicitar turno a través del asistente virtual DINO.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, informa que durante el mes de abril se realizarán jornadas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la zona cordillerana, destinadas a vehículos de transporte de carga y de pasajeros.

El objetivo de estos encuentros es facilitar el acceso al control técnico obligatorio para transportistas de la región, contribuyendo a garantizar las condiciones de seguridad en la circulación y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte.

Turnos y cronograma

De acuerdo al cronograma previsto, la atención se realizará el jueves 9 de abril en la localidad de Lago Puelo, en las instalaciones del Corralón Municipal. En tanto, en la ciudad de Esquel, las verificaciones se llevarán a cabo los días viernes 10 y sábado 11 del mismo mes en el Taller Jacobsen.

Los interesados ​​deberán solicitar turno previamente a través del asistente virtual DINO, enviando un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466, donde recibirán la información necesaria para completar la gestión.

Desde el organismo provincial se recuerda la importancia de contar con la Revisión Técnica Obligatoria vigente, requisito fundamental para la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros en todo el territorio.