Provincia impulsa en Comodoro Rivadavia el desarrollo del turismo náutico como actividad económica



A través de la Administración del Puerto y mediante un convenio con el Ente Comodoro Turismo, la ciudad petrolera tiene un espacio destinado a embarcaciones turísticas.



Con la intervención de la Administración del Puerto de Comodoro Rivadavia por primera vez, en el marco de las políticas fijadas por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, la ciudad petrolera cuenta con un espacio específico para embarcaciones turísticas.



Mediante un convenio firmado con el Ente Comodoro Turismo, prestadores náuticos disponen de un lote concesionado y un área de bajada a la playa que garantizan las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las normas vigentes a las embarcaciones.



Con esta estrategia, se habilita la posibilidad de ofrecer servicios de avistaje de fauna marina, paseos y actividades recreativas y deportivas en el mar, consolidando un nuevo sector económico para la ciudad. Comodoro Rivadavia reúne de este modo, las condiciones necesarias para desarrollar el turismo náutico como actividad económica.



Se trata del inicio de un proceso de desarrollo turístico vinculado al mar, que abre nuevas oportunidades para prestadores y para la comunidad.



Se destaca la interacción entre el Gobierno del Chubut, a través de la Administración portuaria junto a la Agencia de Turismo mediante un primer convenio que resalta una mirada estratégica respecto al mar como recurso productivo. De este modo, se generan las condiciones que permiten poner en marcha, un desarrollo turístico “de cara al mar” con la firma de un contrato de comodato que cede un espacio ubicado en el área operativa de la APPCR, superior a los 1.600 metros cuadrados que se destinará al resguardo de embarcaciones, embarque y desembarque de pasajeros como también actividades asociadas al denominado “turismo de embarque”.



Los operadores disponen de un plazo inicial de tres años y podrán ofrecer salidas en botes semirrígidos de entre cuatro y diez tripulantes, con recorridos pensados aptos para turistas y residentes que pueden incorporar excursiones científicas y en general, experiencias guiadas en el mar.



Diversificar la economía



Digna Hernando, responsable de la Administración del Puerto comodorense resaltó el valor de la articulación institucional y el comienzo de un proceso orientado a diversificar la economía a través del turismo. “Este logro es fruto de una gestión integrada, donde el municipio, el puerto y los prestadores trabajamos en conjunto con una misma visión. Abrir el mar a la comunidad y transformarlo en un motor turístico es un paso estratégico para diversificar la economía de Comodoro”.



“Es la primera vez que la ciudad reúne las condiciones necesarias para desarrollar el turismo náutico como actividad económica. Este convenio es el inicio de un proceso de desarrollo turístico vinculado al mar, que abre nuevas oportunidades para los prestadores y para la comunidad”, reconoció por su parte, el titular del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco.

