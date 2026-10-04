Provincia habilitó la pesca deportiva en algunos espejos de agua cordilleranos

Con el objetivo de promover el turismo en octubre y contemplando tanto la protección como el aprovechamiento sustentable del recurso, el Gobierno del Chubut habilitó la práctica de la pesca deportiva continental en determinados ambientes acuáticos.

La Secretaría de Pesca, a cargo de Diego Brandán, dispuso autorizar la pesca deportiva continental patagónica hasta el 30 de octubre en Río Futaleufú, Río Corcovado, Laguna Larga, Lago Fontana y Lago La Plata.

En ese marco, se realizó en Alto Río Senguer el acto formal de la temporada para algunos ríos, lagunas y lagos de la región cordillerana, lo que supone una opción más para los turistas que lleguen a la zona en esta primavera 2026.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el secretario de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; y el director de Pesca Continental, Pablo Buono.

Al respecto, Buono explicó que la apertura temprana alcanza a los siguientes cursos de agua: Río Futaleufú, Río Corcovado, Laguna Larga, Lago Fontana y Lago La Plata. El resto de los ambientes continuará vedado para la práctica hasta el mes próximo.

El funcionario recordó que la disposición emitida por el Gobierno Provincial contempla contempla la “devolución obligatoria de todos los ejemplares capturados” en los sitios mencionados, que deben ser devueltos al agua “vivos y con el menor daño posible”.

Por otra parte, dejó en claro que la medida es adoptada considerando experiencias de años anteriores, que dejaron un resultado satisfactorio, sin registrarse alteraciones ecológicas ni impactos negativos en los cuerpos de agua involucrados.