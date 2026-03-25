Provincia garantiza el funcionamiento de NICADPI con más financiamiento y gestiones ante Nación

El Gobierno del Chubut confirmó un incremento en el acompañamiento económico a la institución por parte de la Provincia, y anunció la liberación de pagos correspondientes al programa nacional Incluir Salud. Además, convocó al sector privado a acompañar el sostenimiento de una entidad clave para la inclusión en la provincia.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció un incremento del 40% en el acompañamiento económico que la Provincia destina al Nuevo Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos (NICADPI), con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y garantizar la continuidad de sus servicios en la comunidad de Trelew.

En ese marco, el mandatario mantuvo una reunión este miércoles, en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, con el presidente de la entidad, Rubén Omar Constancio; la coordinadora general del instituto, Liliana Sauter y la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena.

Durante el encuentro, Torres también confirmó que, tras gestiones realizadas ante Nación, se logró destrabar el pago de los meses de noviembre y diciembre correspondientes al programa Incluir Salud, que se encontraban pendientes.

Responsabilidad y transparencia

Al respecto, el Gobernador destacó que “instituciones como NICADPI cumplen un rol fundamental en nuestras comunidades, promoviendo la inclusión y el desarrollo de personas que son acompañadas diariamente por profesionales altamente comprometidos”.

Asimismo, señaló que “por segundo año consecutivo, la Provincia acompaña económicamente al Instituto para garantizar su funcionamiento, en este caso sumando también una partida de $10 millones mensuales del Banco del Chubut, que permitió incrementar el acoplamiento previo en un 40%, alcanzando un total de $35 millones mensuales”.

En esa línea, remarcó que la entidad “atraviesa una situación muy difícil, por lo que como Estado tenemos la responsabilidad de acompañar y sostener el trabajo de una institución que es un ejemplo de transparencia y compromiso en toda la provincia”.

Gestiones ante Nación

El mandatario también valoró las gestiones realizadas ante Nación, que permitieron la liberación de los fondos correspondientes a noviembre y diciembre del programa Incluir Salud.

En ese sentido, Torres agradeció al titular de la agenda de discapacidad, Alejandro Vilches, “por haber facilitado una rápida respuesta que permitió destrabar estos fondos tan necesarios para la institución”.

“Estos recursos, junto con el acompañamiento de la Provincia, nos permiten seguir sosteniendo a un sector especialmente vulnerable que necesita del compromiso de todos”, expresó.

Responsabilidad Social Empresarial

Finalmente, y en el marco de la Ley de Responsabilidad Social Empresarial, Torres convocó al sector privado a acompañar a la institución.

“Invitamos a todas las empresas de la provincia a sumarse y colaborar con NICADPI, apadrinando una institución que hoy necesita más que nunca del compromiso de toda la comunidad”, concluyó.



