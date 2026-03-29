Provincia fortalece los servicios públicos de Puerto Pirámides, Lago Puelo y El Hoyo con nuevo equipamiento

Con una fuerte inversión se avanza en el mejoramiento de los sistema de agua y saneamiento, con impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de esas localidades.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó este sábado la incorporación de equipamiento estratégico destinado a mejorar los sistemas de agua y saneamiento en distintas localidades de la provincia, en el marco del convenio de compensación de deuda con la Cooperativa de Servicios Públicos Limitada de Rawson.

“Estamos llevando adelante una inversión cercana a los 150 millones de pesos para fortalecer servicios esenciales, con obras y equipamiento que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos”, señaló el mandatario.

Mejoramiento de la infraestructura hídrica

En ese sentido, parte del equipamiento será destinado a la localidad de Puerto Pirámides, donde se busca optimizar el sistema de captación de agua salada, impulsión y sistema cloacal, mediante la incorporación de bombas de distintas características y capacidades, dando de esta manera continuidad a un plan de planificación que apunta a mejorar la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas, acompañando el crecimiento de cada localidad.

Asimismo, dentro de esta inversión del Gobierno del Chubut también se incluyen nuevas bobinas para el sistema de agua de Lago Puelo y para la localidad de El Hoyo, reforzando la infraestructura hídrica en la Comarca Andina.

El gobernador destacó que “estas acciones forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura básica, priorizando obras que muchas veces no son visibles, pero que son fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades”.

De esta manera el Gobierno provincial continúa dando respuestas concretas, invirtiendo donde hay necesidades reales y trabajando de manera articulada para garantizar servicios públicos de calidad en toda la provincia.

Trabajo articulado y puesta en valor de los servicios

En ese marco, funcionarios del gabinete provincial encabezaron, junto al intendente de Puerto Pirámides, recorrida por el cuenco cloacal de la localidad. En esta ocasión, la recorrida estuvo integrada por el ministro de Gobierno, Victoriano Parodi; el diputado Daniel Hollmann; y Sebastián de la Vallina, en representación del área de Infraestructura que conduce Hernán Tórtola. Durante la visita, supervisaron las tareas de puesta en valor del sistema cloacal, particularmente en el sector de bombeo N° 1.

Al respecto, el jefe comunal destacó la decisión política del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el trabajo articulado entre Provincia y Municipio para fortalecer los servicios públicos en la localidad. En ese sentido, remarcó que en el transcurso de la actual gestión ya se concretaron obras fundamentales como la instalación de la nueva planta desalinizadora, el mejoramiento del sistema de captación e impulsión de agua, y la próxima construcción de una nueva cisterna de 500 metros cúbicos para agua salada, que permitirá seguir optimizando el servicio de agua potable.

Asimismo, valoró los avances en el sistema eléctrico local y subrayó que “la mejora de los servicios públicos muchas veces son obras que no se ven, pero que resultan esenciales para el funcionamiento diario y tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”. En esa línea, destacó el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial en cada una de las acciones que se vienen llevando adelante en Puerto Pirámides.



