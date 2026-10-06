Provincia fortalece la respuesta ante emergencias en Paso de Indios

La Secretaría de Salud y el Hospital Rural de Paso de Indios llevaron adelante dos jornadas de capacitación destinadas a los equipos sanitarios. La propuesta incluyó un simulacro de accidente de tránsito en ruta junto a personal de la Policía local.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud y junto al Hospital Rural de Paso de Indios, realizó una capacitación con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta de los equipos sanitarios ante situaciones de emergencia.

Fueron dos jornadas teórico-prácticas en las que se abordó la atención inicial de pacientes politraumatizados en el ámbito extrahospitalario, y su posterior traslado al hospital de referencia.

La actividad estuvo dirigida principalmente a médicos, enfermeros y choferes sanitarios involucrados en la respuesta ante emergencias y traslados, y contó también con la participación de otros integrantes del establecimiento de salud, permitiendo trabajar de manera integral sobre la respuesta institucional ante una emergencia vial.

Capacitación

Durante las jornadas se abordaron aspectos vinculados con la evaluación inicial del paciente traumatizado, la identificación de situaciones de riesgo vital, la estabilización, la extricación y movilización segura, la utilización de dispositivos de inmovilización y la preparación del paciente para su traslado. También, se trabajó sobre la comunicación y coordinación de los equipos y la prevención de complicaciones durante la derivación.

En este sentido, se hizo especial hincapié en las características propias de la atención en contextos rurales, considerando las distancias, los tiempos de evacuación, los recursos disponibles y la importancia de garantizar una adecuada estabilización del paciente antes y durante su traslado hacia el centro de referencia.

Simulacro y trabajo articulado

Como parte de la propuesta se desarrolló un simulacro de atención de víctimas de un accidente de tránsito en ruta, diseñado a partir de una situación de emergencia compatible con la realidad asistencial de la localidad. Del ejercicio participaron los equipos de salud del Hospital Rural y personal de la Policía de Paso de Indios.

El simulacro permitió trasladar los conocimientos adquiridos a una situación práctica y evaluar la respuesta institucional frente a una emergencia vial. Asimismo, favoreció la coordinación entre los equipos de salud y seguridad y el trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados.

A partir del ejercicio se identificaron fortalezas y aspectos a mejorar, se revisaron criterios de actuación y se avanzó en la adecuación de procedimientos y protocolos para la atención del paciente politraumatizado y su posterior traslado.

Capacitación continua

La capacitación estuvo a cargo del jefe de la División Provincial de Capacitación de Enfermería, Pedro Vandani; y de la jefa del Departamento de Capacitación Continua, Noelia Miranda, ambos pertenecientes a la Secretaría de Salud del Chubut.

La propuesta contó además con el acompañamiento de la Municipalidad de Paso de Indios y la colaboración de la Universidad del Chubut (UDC), que facilitó los simuladores utilizados durante las instancias prácticas de la capacitación.

De esta manera, la actividad permitió fortalecer las capacidades del equipo del Hospital Rural de Paso de Indios y consolidar el trabajo articulado entre los distintos actores que intervienen ante situaciones de emergencia, contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta local y la seguridad del paciente durante todo el proceso de atención y traslado.