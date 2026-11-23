La jornadas de formación son parte de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y el IAS, destinado a promover instancias de actualización y profesionalización del personal, fortaleciendo las prácticas de prevención e idoneidad en el ámbito laboral.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante una jornada de capacitación sobre normativas, conducción y seguridad vial destinada a choferes profesionales del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut.

La jornada, impulsada por intermedio de la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Policía del Chubut, contó con la participación de 20 conductores pertenecientes a las delegaciones del IAS de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Rawson.

La iniciativa forma parte de un convenio de colaboración suscripto oportunamente entre el Ministerio de Seguridad y el Instituto, orientado a promover instancias de formación, actualización y profesionalización de los choferes, fortaleciendo las prácticas de prevención y la seguridad vial en el ámbito laboral.

Amplio temario

La actividad estuvo a cargo del Área de Capacitación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y se desarrolló en dos instancias complementarias: una etapa teórica, orientada a fortalecer los conocimientos sobre normativa y seguridad vial, y una instancia práctica, que incluyó ejercicios de conducción e idoneidad conductiva, a cargo de instructores de la Policía del Chubut.

Durante la formación se abordaron contenidos vinculados a la conducción segura, la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su Decreto Reglamentario Nº 779/95, la Ley Nº 26.363, la Disposición N.º 91/2025 y el Decreto Nº 196/25. Asimismo, se trabajó sobre la importancia de la campaña Estrellas Amarillas, los elementos de seguridad activa y pasiva, la señalización vial y el respeto de las velocidades máximas y mínimas.

La capacitación fue dictada por el director de Capacitación y Educación Vial, Walter Cardozo, junto a los instructores de la Policía del Chubut, sargento Sergio Millanao y sargento primero Nicolás Franco.

Trabajo articulado

En el marco de la actividad, se realizó la entrega de certificados a los participantes, con la presencia del subsecretario de Seguridad Vial, César Vargas; y del presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, acompañado por gerentes y directores del organismo. En tanto, en representación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, asistió su director general, Martín Giménez.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa impulsando acciones de capacitación y trabajo articulado entre organismos provinciales, promoviendo la responsabilidad al volante, la prevención de siniestros viales y una mayor seguridad para todos los usuarios de la vía pública.

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