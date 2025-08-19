Provincia fortalece el trabajo en red con distintos sectores de la comunidad chubutense

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, mantuvo un encuentro con la Asociación Civil de Pastores Unidos en la que se abordaron distintos proyectos comunitarios.

En el marco de una agenda de diálogo y construcción conjunta con los distintos sectores de la comunidad, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Desarrollo Humano mantuvo un encuentro con referentes de la Asociación Civil de Pastores Unidos (ACPU), que nuclea al Concejo Pastoral de Iglesias Evangélicas y a distintas comunidades de la provincia.

Durante la reunión, a la que asistió la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, se destacó la necesidad de poner en marcha una agenda común que permita recomponer el trabajo en red a nivel provincial, entendiendo que estas articulaciones son fundamentales en un contexto donde el tejido social se ve fragmentado y donde es clave fortalecer los lazos comunitarios.

El encuentro permitió además actualizarse sobre los proyectos comunitarios que llevan adelante las iglesias, dialogar sobre las problemáticas de salud mental y consumo problemático en adolescentes y delinear propuestas posibles para generar soluciones colaborativas y sostenibles.

Junto a Papaiani estuvieron también los diputados provinciales Emanuel Fernández y Paulina Hogalde, quienes resaltaron la importancia de sostener un vínculo permanente entre el Estado y las organizaciones sociales y comunitarias, reconociendo la mirada diversa, comprometida y solidaria de cada espacio en la construcción de una sociedad más justa.

