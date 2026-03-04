Provincia entregó créditos por cerca de 150 millones de pesos a productores chubutenses

Se trata de las líneas CRECER diseñadas específicamente para PyMEs productivas y los fondos se destinan a inversiones clave en maquinaria, infraestructura, agricultura, ganadería avícola y porcina.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción, entregó créditos por un total de 148.900.000 pesos a pequeños y mediados productores de distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer al sector agropecuario con financiamiento accesible y condiciones favorables.

Se trata de las líneas de crédito CRECER, diseñadas específicamente para PyMEs productivas, ofreciendo tasas accesibles del 15-20% anual, períodos de gracia y opciones de capital de trabajo. Los fondos se destinan a inversiones clave en maquinaria, infraestructura, agricultura, ganadería avícola y porcina, impulsando la modernización y competitividad de las explotaciones locales.

Los proyectos financiados

Entre los proyectos financiados, el Ministerio de Producción del Chubut destacó que 31.000.000 de pesos fueron destinados para la compra de reproductores bovinos; 40.000.000 de pesos para adquisición de tractores; 28.400.000 pesos en aprovechamiento de agua y plantación de frutales; 16.000.000 de pesos para maquinaria diversa; 10.500.000 de pesos para salas de elaboración; otros 10 millones para corrales; mientras que 8.500.000 pesos se establecieron para alambrados e infraestructura perimetral y 4.500.000 de pesos se invirtieron en paila de dulce (equipo para la elaboración de dulces y otros productos).

Sobre el otorgamiento de estos créditos, el ministro de Producción del Chubut, Juan Pavón expresó que «desde el Gobierno de la Provincia entendemos que acompañar al productor no es un discurso, es una decisión concreta. Estos créditos significan más inversión, más producción y más empleo en cada localidad».

Por eso el funcionario remarcó que «apostamos a un Estado presente, que facilite herramientas reales para que quienes trabajan la tierra y agregan valor puedan crecer, modernizarse y proyectar su actividad a largo plazo».

En esta oportunidad, los beneficiarios de los fondos provenientes de zonas como el Valle Inferior del Río Chubut, Trevelin, Aldea Escolar, Paso del Sapo, Sarmiento y Comodoro Rivadavia, destacaron «la agilidad del proceso y las condiciones favorables».

En ese marco desde el Ministerio de Producción se remarcó también que «esta inyección de capital no solo potencia la producción primaria, sino que también genera empleo y valor agregado en la cadena agroindustrial».

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción, invita a más productores a postularse a la línea de crédito CRECER por intermedio del por correo electrónico creditoschubut@gmail.com o comunicarse al 2804-276775.



