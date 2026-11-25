Fue en el marco de tres jornadas de trabajo realizadas en la localidad de El Hoyo. La plataforma agiliza el contacto del ciudadano con el Estado, brindando una solución tecnológica segura y confiable que permite firmar digitalmente documentos electrónicos sin token.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, acompañó a 180 vecinos de El Hoyo y zonas aledañas en el registro de su firma digital, una herramienta tecnológica que permite a los ciudadanos agilizar trámites y gestiones de manera remota y segura, sin necesidad de traslados.

De esta manera, y dando continuidad a las acciones de modernización llevadas adelante por el Estado Provincial, se realizaron tres jornadas de trabajo para otorgar la firma digital a los ciudadanos y registrarla en la plataforma de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI).

La actividad se organizó junto al Colegio de Arquitectos de la Provincia del Chubut, representado por los profesionales Ezequiel Cubela y Regina Uribe, y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de El Hoyo, que colaboró en la gestión para el trabajo en territorio.

Intensas jornadas de trabajo

El director general de Gestión e Innovación, Marcelo Hernández, fue el encargado de dar el alta a los 180 vecinos de la Comarca que se hicieron presentes en el lugar. En tres intensas jornadas de trabajo, y junto a agentes de registro de dicho organismo, se detalló el uso y la importancia de la herramienta digital y se explicó de qué manera incorporarla a la gestión diaria.

La Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos es Autoridad de Registro validada ante la ONTI a Nivel Nacional, lo cual le permite realizar el registro durante todo el año a los ciudadanos que lo requieran.

Seguridad, autenticidad y validez jurídica

La Plataforma de Firma Digital Remota brinda una solución tecnológica segura y confiable que permite firmar digitalmente documentos electrónicos sin token. Su seguridad está garantizada por la criptografía asimétrica que asegura la autenticidad de la firma, contando con el respaldo de instalaciones seguras y confiables para el almacenamiento de datos biométricos, con roles definidos para cada proceso y persona.

Además, contar con esta herramienta permite suscribir documentos electrónicos digitalmente con la misma validez jurídica que una firma de puño y letra. La misma se encuentra bajo control del firmante en todo momento.

A través de dicha plataforma, se garantiza la autenticidad e integridad del documento, pudiéndose identificar al autor fácilmente y verificar si fue alterado.