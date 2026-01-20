Provincia destacó una reducción del 75% en los siniestros viales tras la habilitación de la Doble Trocha Trelew–Puerto Madryn

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que, a partir de la inauguración de la Doble Trocha en la Ruta Nacional N°3, los siniestros viales en el tramo Trelew–Puerto Madryn se redujeron de ocho a dos durante 2025, mientras que las víctimas fatales descendieron de cuatro en 2024 a una en el mismo período interanual, consolidando un quiebre definitivo con la peligrosidad histórica de esa ruta.

El Gobierno del Chubut, a través de una acción coordinada entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), informó que se ha registrado una significativa mejora en los indicadores de seguridad vial en el tramo de la Ruta Nacional N°3 que une las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, como resultado de la puesta en funcionamiento de la Doble Trocha y de las políticas integrales de prevención impulsadas por gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

Gracias a la duplicación de la calzada, iluminación de intersecciones y obras complementarias, se han eliminado los factores de riesgo estructural que durante años propiciaron incidentes graves. Cabe remarcar que, durante el año 2025 y previo a la inauguración de la Doble Trocha, se registraron ocho siniestros viales en el tramo Trelew–Puerto Madryn, mientras que desde la habilitación de la nueva traza y hasta la fecha ese número se redujo a solo dos, lo que representa una disminución del 75% en la cantidad de accidentes.

Asimismo, al comparar el mismo período interanual, en 2024 se contabilizaron cuatro víctimas fatales, mientras que, en 2025, tras la puesta en funcionamiento de la Doble Trocha, se registró una sola, consolidando una tendencia sostenida a la baja en la mortalidad vial: “incluso con el incremento del flujo vehicular propio de una autovía de estas características, la seguridad se mantiene como la norma y no como la excepción”, destacaron desde la APSV.

En este sentido, la finalización y habilitación de la traza central de la Doble Trocha, gestionada por el mandatario provincial ante Nación para ser ejecutada íntegramente con fondos provinciales, representa un hito fundamental en materia de infraestructura vial y seguridad, poniendo fin a una obra postergada durante casi dos décadas.

Con la Autovía plenamente operativa, la presencia de la APSV y las políticas de prevención impulsadas por el Gobierno Provincial, desde la cartera de Seguridad indicaron que “pudimos marcar un quiebre definitivo de la peligrosidad histórica de ese tramo de la Ruta Nacional N°3”.

