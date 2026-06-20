Provincia destacó iniciativa del Hospital de Camarones que brinda atención sanitaria domiciliaria a adultos mayores

Se trata del proyecto “Mejor en Casa”, que es concretado por profesionales del centro asistencial junto a un equipo interdisciplinario e intersectorial de la localidad. La atención en el hogar permite responder de manera más cercana a las necesidades físicas, emocionales y sociales de cada persona, favoreciendo su autonomía, bienestar y contención familiar.

En el marco del trabajo preventivo y en terreno que se promueve desde el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud provincial destacó la realización por parte del Hospital Rural de Camarones de una iniciativa que brinda atención sanitaria domiciliaria a adultos mayores.

La propuesta, denominada “Mejor en Casa” y concretada en la zona urbana y rural de la localidad, es impulsada y coordinada por el médico Lucas Paredes Abba, junto al licenciado Diego Polli, las Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno (TCST), el sector de Veterinaria, personal de diferentes áreas del Municipio local, Policía y Bomberos.

Nuevas estrategias de cuidado

Mediante esta iniciativa se realizan visitas domiciliarias a adultos mayores, concretando evaluaciones integrales de salud, control de vacunación, odontológico, de medicación, seguimiento de estudios, análisis nutricional y cognitivo, entre otros.

El proyecto se basa en la necesidad de implementar nuevas estrategias de cuidado que prioricen la calidad de vida, la atención personalizada y la importancia de la permanencia de los adultos mayores en su entorno habitual.

De esa forma, la atención en el hogar permite responder de manera más cercana a las necesidades físicas, emocionales y sociales de cada persona, favoreciendo su autonomía, bienestar y contención familiar.

“Mejor en casa”

El proyecto tiene como objetivo promover un modelo de atención centrado en la persona, basado en el respeto, la dignidad y la inclusión social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

En esa línea, el proyecto está destinado a personas de 65 años en adelante, con especial énfasis en aquellos que presentan limitaciones de movilidad, enfermedades crónicas, dependencia parcial o total, o dificultades de acceso al sistema de salud. A los mismos se les realizan controles sanitarios a través de visitas domiciliarias planificadas, en las cuales también se les hacen entrevistas sociales, con el fin de efectuar un adecuado seguimiento y recolección de datos.

En ese contexto, “Mejor en Casa” contempla un abordaje multidisciplinario y multisectorial, sustentado en una planificación estratégica local orientada a la promoción de la salud física, mental y espiritual; la prevención de enfermedades; la identificación de riesgos individuales, familiares y ambientales; y la elaboración de programas locales destinados al cuidado integral del adulto mayor.

Prevención y calidad de vida



Al respecto, el coordinador del proyecto, el médico del Hospital Rural de Camarones, Lucas Paredes Abba, expresó que “el trabajo multidisciplinario y multisectorial que realizamos es fundamental, ya que trabajamos en la propuesta médicos, enfermeros, trabajadores comunitarios, personal del sector de Veterinaria, psicólogos, odontólogos, entre otros agentes de salud, además de la Municipalidad, organizaciones no gubernamentales, Policía, Bomberos e iglesias de la localidad”.

“Esta colaboración permite enfrentar problemas complejos, promover la prevención, garantizar entornos saludables, mejorar la equidad y fortalecer la respuesta ante emergencias sanitarias”, aseveró.

En ese marco, indicó que las actividades incluyen efectuar “visitas domiciliarias planificadas a personas adultas mayores, durante los meses de mayo a diciembre, con el fin de fortalecer el seguimiento integral de su estado de salud y calidad de vida”.

Asimismo, Paredes Abba expresó que “desde el Hospital se les comunica previamente a pacientes y familiares los procedimientos que vamos a concretar para evaluar de manera integral la salud de la persona, incluyendo signos vitales, medición antropométrica, vacunación, historia clínica y antecedentes médicos, entre otros”.

Además, subrayó que “en los casos que detectamos y lo requieren por su condición, realizamos derivaciones y seguimiento médico, incluyendo triage hacia el hospital”.

Por último, el médico afirmó que “estamos teniendo muy buena recepción tanto de los adultos mayores como de sus familias, y se evidencian los resultados de las intervenciones y el impacto del trabajo en terreno en el mejoramiento de las condiciones de salud de las personas y de su calidad de vida”, concluyó.

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