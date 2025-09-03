Provincia depositará el jueves 4 los sueldos a empleados públicos y jubilados

Desde el Ministerio de Economía indicaron que la masa salarial total bruta correspondiente al mes de agosto, incluyendo aportes, asciende a $130.940.000.000.



El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, informa que este jueves 4 de septiembre se depositarán los haberes correspondientes al mes de agosto a los agentes activos de la Administración Pública de la Provincia, como así también al sector pasivo.



En este sentido, desde la cartera de Economía provincial destacaron que, tanto para empleados públicos y jubilados, los salarios estarán disponibles el viernes 5 de septiembre a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

Por último, indicaron que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con los compromisos salariales para este mes alcanza los 130.940.000.000 de pesos.

