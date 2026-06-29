Provincia deposita el miércoles los haberes a los agentes pasivos y el jueves a los trabajadores en actividad de la Administración Pública

Desde el Ministerio de Economía se precisó que el pago de salarios de este mes demandará una erogación de $152.513.780.000, solamente para los empleados activos de los tres Poderes del Estado

El Gobierno del Chubut informa que el miércoles 1 de julio realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de junio a los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial, mientras que el jueves 2 hará lo propio para los trabajadores en actividad.

Los fondos estarán al cobro para los jubilados el jueves 2, tanto por cajeros automáticos como por ventanillas habilitadas del Banco del Chubut, en tanto que los empleados públicos activos tendrán disponibles sus salarios el viernes 3 de julio.

Desde el Ministerio de Economía se informó que en esta oportunidad el pago de sueldos representa una erogación de $152.513.780.000, solamente en lo que corresponde a los empleados activos de los tres Poderes del Estado.

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